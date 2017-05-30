Цирк тай годі: Поліція не отримувала заяв про напад ведмедя на глядачів

Поліція не отримувала заяв постраждалих від нападу ведмедя на глядачів у Білій Церкві.

Поліція взялася за напад ведмедя на глядачів під час вистави у пересувному цирку в місті Біла Церква Київської області. Фото SURZet/Depositphotos

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області у відповідь на запит "Української правди. Життя".

Відповідь на запит "Української правди. Життя". Для збільщення натисніть на зображення

Раніше відомство повідомляло, що обласне управління Національної поліції взялося за напад ведмедя на глядачів під час вистави у пересувному цирку в місті Біла Церква Київської області.

До поліції інформація про напад ведмедя під час циркової вистави на людей надійшла зі ЗМІ, а не від громадян.

26 травня у Білій Церкві під час виступу цирку Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів.

Коли дресирувальник відволікся і відпустив мотузку, якою тримав ведмедя, тварина кинулася у бік відвідувачів.

За даними очевидців, чоловік, на якого спробував напасти ведмідь, зміг відштовхнути його, після чого ведмідь побіг на іншу сторону манежу.

Глядачі одразу почали панікувати, у залі зчинилася тиснява, від якої постраждали присутні.

За словами засновника зоозахисної ініціативи UAnimals Олександра Тодорчука, у цирку не було жодної огорожі, яка б убезпечила глядачів. Це навіть не обов'язково за законом.

"Держцирки регулюють діяльність документами, прописаними ще в Радянському Союзі, а приватні шапіто і цирки діють лише за правилами підприємці. Тварини є приватною власністю. В Наццирку немає у власності жодної тварини. Це власність дресирувальників, – розповів Тодорчук.

По суті, власник тварини несе відповідальність за неї. Якби хтось подав позов через цю ситуацію, відповідальність за тварину ніс би власник тварини, і це могло б ніяким чином не позначитись на діяльності самого цирку.

Через те, що цирк відкупився від людей грошима, ніхто не поніс заяву до правоохоронних органів, тому нібито не було постраждалих, а через те, що в нас ще й немає регуляторних правил щодо утримання тварин, вийшла така парадоксальна ситуація: люди постраждали, але відповідальності ніхто не несе".

Про напад дикої тварини написали британські ЗМІ.

Так, журналісти видання The Daily Mail момент нападу назвали страхітливим, роблячи акцент на тому, що після інциденту кожен із присутніх дорослих та дітей у залі мав сам рятувати своє життя.

У матеріалі вказано, що офіційних даних щодо кількості поранених чи постраждалих в цілому немає, однак вважається, що більшістю із них могли бути діти.