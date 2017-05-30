Після блокування російських соцмереж українська аудиторія Facebook зросла на 1,5 млн

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30 травня 2017

За 2 тижні кількість українських користувачів Facebook зросла на 1,5 млн. 

Якщо в попередні роки українська аудиторія Facebook росла стабільні 35-40%, пише Watcher, то зараз все змінилося.

Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі 8,3 млн.

Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі 8,3 млн

За методологією Facebook користувачами соцмережі є люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу будучи при цьому залогіненими. Тобто в цій статистиці не враховуються, наприклад, зареєстровані користувачі, які не заходять в соцмережу протягом останніх 30 днів, а також люди, які не зареєстровані в соцмережі, але переглядають її контент (наприклад, відео).

За останні 8 років – з квітня 2009 року – аудиторія Facebook в Україні виросла у 131 раз (з 63 тисяч до 8,3 млн).

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Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" зараз в Україні діє заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники.

Санкції також введені проти ТОВ Яндекс, російських компаній розробників-антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб". Буде заблоковано і доступ до сайту "Кинопоиск".
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