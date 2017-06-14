Акція проти насильства у Могилянці не відбулася через насильство

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14 червня 2017

Невідомі молодики зірвали проведення акції проти насилля на території Києво-Могилянської академії.

Про це повідомляє український офіс Amnesty International на своїй сторінці у мережі Facebook.

У середу, 14 червня, на території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!".

На території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!"

Організатори зазначають, що "нещодавно на території та в корпусах Києво-Могилянської академії з'явились наліпки від анонімних активіст_ок про сексизм, насилля та сексуальні домагання, які існують в університетському середовищі".

На частині наліпок навіть вказувалося прізвище викладача НаУКМА, який дозволяє собі сексистські коментарі та сексуальні домагання до студенток.

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Активісти вирішили підтримати ці публічні висловлювання та практику продовження критики насильницьких практик в університі.

"Допоки адміністрація замовчуватиме подібні практики, закриватиме очі на дискримінаційні та ксенофобні настрої через апеляцію до статусу викладача, університет не може вважатись гідним та безпечним місцем для навчання", – вважають автори акції "Ні насиллю в університеті!".

Коли ж організатори почали зібиратися на 2-му плацу, то туди ж підійшли близько 40 невідомих молдих людей, які спробували перешкодити проведенню акції.

"Нападники погрожували активісткам вчинити над ними сексуальне насильство і силою намагалися "вручити квіти", які вони принесли з собою. Один з них спробував зірвати значок Amnesty International з рюкзака учасниці.

Через загрозу насильства з їхнього боку організаторкам довелося зупинити акцію і піти. Поліція, яку учасники/ці викликали, прибула тільки за 40 хвилин і "не знайшла порушень", – констатує український офіс Amnesty International.

"Гірка іронія: акція проти насильства не змогла відбутися через насильство. Обмеження права на мирні зібрання шляхом застосування сили в Україні перетворилося на системну проблему", – додають правозахисники.
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