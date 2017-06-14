Акція проти насильства у Могилянці не відбулася через насильство

Невідомі молодики зірвали проведення акції проти насилля на території Києво-Могилянської академії.

Про це повідомляє український офіс Amnesty International на своїй сторінці у мережі Facebook.

У середу, 14 червня, на території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!".

На території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!"

Організатори зазначають, що "нещодавно на території та в корпусах Києво-Могилянської академії з'явились наліпки від анонімних активіст_ок про сексизм, насилля та сексуальні домагання, які існують в університетському середовищі".

На частині наліпок навіть вказувалося прізвище викладача НаУКМА, який дозволяє собі сексистські коментарі та сексуальні домагання до студенток.

Активісти вирішили підтримати ці публічні висловлювання та практику продовження критики насильницьких практик в університі.

"Допоки адміністрація замовчуватиме подібні практики, закриватиме очі на дискримінаційні та ксенофобні настрої через апеляцію до статусу викладача, університет не може вважатись гідним та безпечним місцем для навчання", – вважають автори акції "Ні насиллю в університеті!".

Коли ж організатори почали зібиратися на 2-му плацу, то туди ж підійшли близько 40 невідомих молдих людей, які спробували перешкодити проведенню акції.

"Нападники погрожували активісткам вчинити над ними сексуальне насильство і силою намагалися "вручити квіти", які вони принесли з собою. Один з них спробував зірвати значок Amnesty International з рюкзака учасниці.

Через загрозу насильства з їхнього боку організаторкам довелося зупинити акцію і піти. Поліція, яку учасники/ці викликали, прибула тільки за 40 хвилин і "не знайшла порушень", – констатує український офіс Amnesty International.

"Гірка іронія: акція проти насильства не змогла відбутися через насильство. Обмеження права на мирні зібрання шляхом застосування сили в Україні перетворилося на системну проблему", – додають правозахисники.