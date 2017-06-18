Як проходить Марш рівності у Києві. (Не)без провокацій

1617
18 червня 2017

У Києві, в рамках Міжнародного Форуму ЛГБТ "КиївПрайд-2017", відбувається "Марш рівності". ОНОВЛЮЄТЬСЯ.

 

9:37 Націоналісти пригнали ще одну машину, щоб заблокувати марш. Відео Максима Кудимця.

Колона Маршу Рівності планує пройти від КНУ ім. Тараса Шевченка до площі Льва Толстого.

В рамках "КиївПрайду" традиційно наприкінці травня та в першій половині червня відбувається низка заходів, присвячених правозахисній тематиці.

Напередодні цьогорічного заходу невідомі хакери зламали сайт організаторів Маршу та відправляли на електронні адреси листи із погрозами. 

В ніч на 18 червня, представники праворадикальних рухів заблокували місце де мав проводитися Марш. Про це у своєму Facebook написав прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський.

Периметр зони проведення заходу з ночі був оточений працівниками Національної і Патрульної поліції, нацгвардійців, курсантів МВС і спецпризначенців (всього, за словами організаторів, правоохоронців буде близько шести тисяч).

Перед початком маршу уже стались перші сутички між учасниками та націоналістами. 

У зону проведення Маршу пускають до 10 ранку через рамки на чотирьох входах, перекрито на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту".

Вартують кілька бригад "Швидкої" та волонтери "Червоного хреста".

Перекрито на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту". Фото Агенти змін

powered by lun.ua
 50
КУЛЬТУРА

"Забагато щастя": Уривок з оповідання "Інший вимір" Еліс Манро

Видавництво Старого Лева
 1092
Суспільство

"Турбота як робота". Уривок із книги Олени Стрельник

Олена Стрельник
 3501
КУЛЬТУРА

Сценарист Максим Ткачук: Запрет на показ российских сериалов запустил производство украинских

Валерия Широкова, Дмитро Ларін

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Забагато щастя": Уривок з оповідання "Інший вимір" Еліс Манро

Видавництво Старого Лева
Як проходить Марш рівності у Києві. (Не)без провокацій
Як навчаються в школі недоношені діти – дослідження
Грішник, невидимка, людина: чому гей-прайд – це не лише про геїв
5 причин, чому в вас погані стосунки з грошима
Школярки винайшли намет для безхатьків на сонячних батареях. ФОТО
Суспільство

"Турбота як робота". Уривок із книги Олени Стрельник

Олена Стрельник
КУЛЬТУРА

Сценарист Максим Ткачук: Запрет на показ российских сериалов запустил производство украинских

Валерия Широкова, Дмитро Ларін