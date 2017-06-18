Як проходить Марш рівності у Києві. (Не)без провокацій

У Києві, в рамках Міжнародного Форуму ЛГБТ "КиївПрайд-2017", відбувається "Марш рівності". ОНОВЛЮЄТЬСЯ.

9:37 Націоналісти пригнали ще одну машину, щоб заблокувати марш. Відео Максима Кудимця.

Націоналісти ще пригнали машину щоб перекрити дорогу маршу #KyivPride2017 pic.twitter.com/ILBb516nYA — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 18 червня 2017 р.

Колона Маршу Рівності планує пройти від КНУ ім. Тараса Шевченка до площі Льва Толстого.

В рамках "КиївПрайду" традиційно наприкінці травня та в першій половині червня відбувається низка заходів, присвячених правозахисній тематиці.

Напередодні цьогорічного заходу невідомі хакери зламали сайт організаторів Маршу та відправляли на електронні адреси листи із погрозами.

В ніч на 18 червня, представники праворадикальних рухів заблокували місце де мав проводитися Марш. Про це у своєму Facebook написав прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський.

Периметр зони проведення заходу з ночі був оточений працівниками Національної і Патрульної поліції, нацгвардійців, курсантів МВС і спецпризначенців (всього, за словами організаторів, правоохоронців буде близько шести тисяч).

Перед початком маршу уже стались перші сутички між учасниками та націоналістами.

Націоналісти спалили веселковий прапор. Пообіцяли, що так буде зі всіма які побачать. #KyivPride2017 pic.twitter.com/lbJBS5CKTV — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 18 червня 2017 р.

У зону проведення Маршу пускають до 10 ранку через рамки на чотирьох входах, перекрито на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту".

Вартують кілька бригад "Швидкої" та волонтери "Червоного хреста".