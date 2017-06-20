З Криму і Донбасу до вишу, без ЗНО. Перелік університетів, які приймають абітурієнтів

У 12 вишах України почали роботу освітні центри "Крим-Україна".
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Завдяки ним будь-який вступник з Криму може вступити до українських вишів за спрощеною системою – без складання ЗНО.
Центри "Крим-Україна" діють на базі 12 вишів:
- 1. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
- 2. Запорізький національний університет
- 3. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- 4. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
- 5. Національний університет "Львівська політехніка"
- 6. Львівський навчально- науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
- 7. Херсонський державний університет
- 8. Херсонський національний технічний університет
- 9. Херсонська державна морська академія
- 10. Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (Київ)
- 11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- 12. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
За такою з схемою на базі переміщених ВНЗ, а також на базі університетів, розташованих на підконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей також працюють центри "Донбас-Україна", куди можуть вступати абітурієнти із непідконтрольної території Донбасу.
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Нагадаємо, нещодавно було прийнято закон, згідно з яким для абітурієнтів з Криму впроваджуються квоти в обсязі 1 тис. місць державного замовлення на навчання в ВНЗ на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
"На ці місця кримчан також прийматимуть за результатами вступних випробувань, однак закон набере чинності й почне реально працювати лише в середині липня.
Проте в цей час в звичному режимі працюватимуть 12 освітніх центрів "Крим-Україна". І коли відбудуться передбачені законом зміни, це будуть додаткові виші й додаткові місця до тих, які вже є зараз", – повідомила завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів департаменту вищої МОН Світлана Кретович.
Вона додала, що нині квота на місця державного замовлення для абітурієнтів з Криму становить 20% від загального обсягу держзамовлення, а це понад 800 місць.
Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно приїхати до освітнього центру, подати заяву та заповнити освітню декларацію.
Після цього пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова, історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного ВНЗ, або творчий конкурс.
Також необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром, тимчасову довідку – її протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.
Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року.
У середньому процедура вступу займає 3-4 дні. На цей час вступники забезпечуються гуртожитком.
Освітні центри працюватимуть до 30 вересня.
З докладнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОН.
Торік протягом вступної кампанії до таких центрів звернулося понад 3300 осіб.