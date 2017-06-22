Комітет Ради рекомендує парламенту прийняти реформу освіти

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22 червня 2017

Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти передав у парламент та рекомендував до прийняття в цілому проект закону "Про освіту".

На засіданні комітету 21 червня були переглянуті поправки до проекту, повідомляє МОН.

"Мені вдалося взяти участь у підготовці цього законопроекту до першого читання, потім до повторного першого читання, я вже не кажу про попередні 3 роки – до внесення в парламент – коли працювала велика кількість людей з різних середовищ та ідейно напрацювала цей документ", – розповідала на комітеті міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

 Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти передав у парламент та рекомендував до прийняття в цілому проект закону "Про освіту"

Вона уточнила, що "стрижнева ідея законопроекту – це конкурентоспроможний, сучасний патріот, інноватор, розвинена особистість, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну".

Під час засідання розглядалися найбільш дискусійні правки до проекту.

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Зокрема, вдалося дійти зваженої позиції щодо мовного питання, визначення мінімального окладу вчителя на рівні 4-х прожиткових мінімумів, скасування конкурсного відбору дітей до першого класу.

Новий закон "Про освіту" має відкрити можливості для повноцінного запровадження реформи середньої освіти Нова українська школа.

В ньому закладено справедливий доступ до якісної освіти, зміну системи та децентралізацію управління освітою, переорієнтацію на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей.

Для цього буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

У законі закладено норми, що також допоможуть охопити більше дітей дошкільною освітою та розвивати професійну освіту.

За даними "Української правди. Життя", проект розглядатимуть у сесійній залі 11 липня.

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