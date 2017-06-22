Соціологи розповіли, які проблеми найбільше турбують українців

72% українців занепокоєні війною на Сході України, також серед проблем, які турбують найбільше – рівень життя (60%), економічна ситуація (47%) та безпека України (21%).

Cеред проблем, які турбують українців найбільше – рівень життя, економічна ситуація та безпека України. Фото ryanking999/Depositphotos

Такі результати дослідження наводить Київський міжнародний інститут соціології.

З усіх проблем найменше українців турбує статус російської мови в Україні (1%) та відносини між громадянами України різних національностей (2%).

Порівняно з 2016 роком, рівень занепокоєності громадян суспільними проблемами мало змінився, але українців дещо менше почали турбувати стосунки з Росією та злочинність.

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Занепокоєність війною порівняно з 2016 роком зросла у Східному регіоні та дещо знизилась у Центральному регіоні.

Рівень життя практично однаково непокоїть жителів Центрального та Південного регіонів (65% і 69% відповідно), дещо менше – жителів Західного регіону (57%), а найменше рівень життя турбує мешканців Східного регіону (35% – проти 56% у 2016 році).

Економічна ситуація в Україні найбільше турбує мешканців Східного (58%) та Південного (50%) регіонів, дещо менше – мешканців Центрального та Західного регіонів (46% та 40% відповідно)

Безпека України майже однаково турбує мешканців Західного (24%) та Південного (23%) регіонів, тоді як жителів Центрального (17%) та Східного регіонів (18%) – дещо менше.

Стосунки з Європейським Союзом більше турбують жителів Східного регіону (11%), ніж решти (Західний – 2%, Центральний - 4%, Південний – 4%)

Відносини з Росією найбільше турбують жителів Південного (15%) та Східного регіонів (12%), відносно менше – жителів Центрального та Західного регіонів (10% та 6% відповідно)

Соціологи зауважують, що рівень життя дещо більше турбує жінок, ніж чоловіків (62% жінок проти 57% чоловіків), а політична ситуація навпаки більше турбує чоловіків (16% чоловіків проти 11% жінок).

Таблиця kiis.com.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Рівень життя більше турбує жителів сільської місцевості, ніж міської (65% проти 57%)

Економічна ситуація в Україні більше турбує жителів міст (50% серед міського населення та 39% серед сільського)

Так само злочинність більше турбує міське населення (14%), ніж сільське (11%).

Вища занепокоєність серед міського населення порівняно із сільським спостерігається зокрема і щодо таких проблем, як відносини з Росією (12% проти 7%) та анексія Криму (5% проти 2%).

Таблиця kiis.com.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Дослідження проводилося з 20 по 29 травня 2017 року Київськм міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.