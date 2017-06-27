Привілей для інженерів і жителів сіл: Гриневич розповіла, що нового у вступній кампанії-2017

На цьогорічній вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на здобутий результат ЗНО вступника, бал атестата й інші додаткові досягнення, залежно від регіонального та галузевого показників, а також належності до сільської місцевості.

На цьогорічній вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на здобутий результат ЗНО. Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Про це під час прес-конференції 27 червня заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Регіональний коефіцієнт становить 1 для ВНЗ, розташованих у Києві. Тобто коли абітурієнт вступатиме у столичний виш, його результати множитимуть на 1.

У містах Львів, Дніпро, Одеса, Харків діє коефіцієнт 1,01.

У ВНЗ Донецької чи Луганської області – 1,03.

У всіх інших містах України – 1,02.

"Таким чином ми мотивуємо абітурієнтів, щоб вони зважували, чи варто їхати до Києва, чи можна навчатися ближче до місця проживання, тому що серед регіональних університетів ми також маємо хороші вищі навчальні заклади", – пояснила Гриневич.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Галузевий коефіцієнт покликаний мотивувати вступників подавати свої заяви за пріоритетними інженерними та природничими спеціальностями. Наприклад, на такі спеціальності коефіцієнти будуть становити 1,03.

Сільський коефіцієнт повинен посприяти і підтримати дітей із сільської місцевості.

"Ми не можемо створити рівного доступу для отримання освіти у селі та в місті, але вважаємо, що необхідно підтримати сільську молодь – для неї визначений коефіцієнт 1,02", – додала Гриневич.

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРІОРИТЕТ ВИШІВ ВІД 1 ДО 9

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За словами міністра, цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності. Це можуть бути заяви як до одного вишу, так і 9 заяв у різні університети.

Під час вступної кампанії діятиме система широкого конкурсу. Навпроти кожної із заяв, які вступники подаватимуть онлайн через електронний кабінет, потрібно буде вказати пріоритет від 1 до 9.

1 – це така спеціальність у певному виші, на якій студент хоче навчатися передовсім. Далі до 9 – за спадним принципом.

Цьогоріч виші зможуть збільшити обсяг свого державного замовлення на 10%, якщо на їхні спеціальності подаватимуться вступники із високими балами сертифікатів ЗНО.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Прийом документів на бакалаврат розпочинається 12 липня і завершується 20 липня (якщо відбувається на основі співбесід і творчих конкурсів) та 26 липня – якщо лише на основі результатів ЗНО.

Списки до зарахування, яке відбувалося за співбесідами та за квотами, будуть оприлюднені 24 липня до 12:00.

Ті ж, хто вступатиме винятково за сертифікатами ЗНО, зможуть побачити списки рекомендованих до зарахування не раніше 12:00 1 серпня.

СЕРТИФІКАТИ ЗНО, СПІВБЕСІДА, ВНУТРІШНІЙ ІСПИТ ВИШУ – УМОВИ ВСТУПУ

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Цього року можна вступити за сертифікатами 2016 та 2017 років.

За співбесідою конкурс на вступ проходитимуть: люди з інвалідністю, отриманою на війні, чорнобильці з цим правом, маломобільні особи з інвалідністю.

За іспитами, а не ЗНО, можуть вступати: учасники бойових дій АТО, звільнені після 30 листопада 2016 року, сироти та прирівняні до них, а також ті, хто мають захворювання, які є перешкодою для складання ЗНО.

ЗНО або іспити можуть також складати жителі непідконтрольних і тимчасово окупованих територій. Якщо вони склали ЗНО – мають доступ до всіх вищих навчальних закладів на території України на рівні з усіма.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Ці ж абітурієнти мають додаткове право вступати через іспити через центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна".

"Сьогодні на всі території України з минулого року функціонує 12 центрів "Крим-Україна" і 15 центрів "Донбас-Україна". Цьогоріч парламент прийняв законопроект, щоб абітурієнти із тимчасово непідконтрольних та окупованих територій могли вступати до всіх вишів 4 областей: Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської. Це буде додатковою можливістю для вступників з окупованого Криму. Ми зараз не можемо точно передбачити, скільки їх буде, але можемо гарантувати, що кожен із них, хто підтвердить свою готовність вступати до ВНЗ – зможуть отримати місце державного замовлення", – розповіла Гриневич.

Для людей, які брали участь в АТО є "квота-1", на яку вони мають право при вступі. Вони матимуть право безкоштовного проживання у гуртожитках. У МОН також сприятимуть, щоб ветерани АТО, які мають бажання продовжувати освіту та склали вступні іспити, мали таку можливість на місцях, передбачених державним замовленням.

Діти учасників АТО мають право на першочергове зарахування та переведення на бюджет. Якщо вони вступлять на контракт, коли буде така можливість, зможуть перевестися на бюджет.

Діти загиблих в АТО мають безперечне право на місце в університеті за рахунок державного замовлення. Їхнє завдання – лише вступити до вишу, тобто здати ЗНО і подолати поріг склав/не склав. Навіть якщо вони вступлять лише на контракт – все одно отримають безкоштовне бюджетне місце.

В цілому, цього року більша кількість випускників шкіл на ЗНО подолали поріг склав/не склав (2016 року тестування із української мови та літератури не склали 9%, у 2017-му – трохи більше 7,5%).

У 2017-му лише 5 абітураєнтів отримали 200 балів із ЗНО з української мови та літератури.

"Це дуже відносні показники. Вони означають, що ті, хто написали найкраще, цього року задали вищу планку, ніж минулого року і тому їх тільки п'ятеро, а минулого було восьмеро", – сказала Гриневич.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Наталія Вуйтік, УП