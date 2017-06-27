Вірус "Петя". Як вберегтися від кібер-атаки

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27 червня 2017

В Україні відбувається безпрецедентна кібер-атака, яка вже призвела до збоїв в роботі Київенерго, Ощадбанку, "Нової Пошти", "Укртелекому", супермаркетів та інших компаній.

В Україні відбувається безпрецедентна кібер-атака. Фото Hydognik/Depositphotos

Не працюють онлайн платежі, не відправляються листи та посилання, інші сервіси можуть бути тимчасово недоступними.

Вірус шифрує файли на комп'ютері, а після цього вимагає гроші за їх розшифровку.

Спеціалісти уточнюють, що початкова інфекція відбувається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Поширення локальною мережею – через DoblePulsar та EternalBlue, аналогічно методам #WannaCry.

Комп’ютерний вірус WCry (WannaCry і WannaCryptor) атакував близько 200 тисяч пристроїв з операційною системою Windows по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів.

Дія цього вірусу також полягала в шифруванні файлів на комп'ютері, а розповсюджувачі вимагали від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації на свої "Bitcoin" гаманці.

Зазвичай сума "винагороди" сягала 300 доларів США.

Ось поради оперативників кіберполіції, які стосувалися вірусу WCry (WannaCry), схоже вони будуть актуальними і зараз:

Також скористайтеся порадами Івана Примаченко із Prometheus:

Будьте обережні з файлами, які вам надсилають інші люди – перевіряйте їх антивірусом і здоровим глуздом (малоймовірно, що хтось надсилає вам "Скаргу з податкової" у форматі zip-архіву) перед відкриттям. Варто проігнорувати незвичні листи, листи від невідомих респондентів тощо.

Оновіть операційну систему, браузер і антивірус до останніх версій.

Налаштуйте резервну копію всіх необхідних вам в роботі файлів за допомогою DropBox чи інших аналогічних програм в разі, якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, ви зможете відновити старі версії файлів з резервної копії.

Більше інформації щодо того, як убезпечити себе від цифрових загроз, шукайте на безкоштовному онлайн-курсі "Основи інформаційної безпеки" на Prometheus.
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