Вірус "Петя". Як вберегтися від кібер-атаки

В Україні відбувається безпрецедентна кібер-атака, яка вже призвела до збоїв в роботі Київенерго, Ощадбанку, "Нової Пошти", "Укртелекому", супермаркетів та інших компаній.

В Україні відбувається безпрецедентна кібер-атака. Фото Hydognik/Depositphotos

Не працюють онлайн платежі, не відправляються листи та посилання, інші сервіси можуть бути тимчасово недоступними.

Вірус шифрує файли на комп'ютері, а після цього вимагає гроші за їх розшифровку.

Спеціалісти уточнюють, що початкова інфекція відбувається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Поширення локальною мережею – через DoblePulsar та EternalBlue, аналогічно методам #WannaCry.

Комп’ютерний вірус WCry (WannaCry і WannaCryptor) атакував близько 200 тисяч пристроїв з операційною системою Windows по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів.

Дія цього вірусу також полягала в шифруванні файлів на комп'ютері, а розповсюджувачі вимагали від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації на свої "Bitcoin" гаманці.

Зазвичай сума "винагороди" сягала 300 доларів США.

Ось поради оперативників кіберполіції, які стосувалися вірусу WCry (WannaCry), схоже вони будуть актуальними і зараз:

1 У першу чергу – потрібно встановлювати останню актуальну версію операційної системи з останніми оновленнями. 2 Необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, яке використовується повсякдень, лише з офіційних джерел. 3 Обов’язкова наявність останньої версії антивірусного програмного забезпечення. Користуйтеся надійними антивірусними програмами для захисту своєї системи від вимагацького ПЗ. Не вимикайте функції евристичного аналізу, оскільки вони допомагають програмі виявляти такі зразки криптолокерів, які ще не виявлялись формальними методами. 4 Налаштуйте дієву систему відновлення, щоб зараження шкідницьким ПЗ не змогло назавжди зруйнувати ваші персональні дані. Найкращий спосіб — створювати дві резервні копії: одну для зберігання у хмарному сховищі (не забувайте користуватися службою, що автоматично здійснює резервне копіювання ваших файлів), а ще одну — для зберігання на фізичному носії (портативний жорсткий диск, флеш-накопичувач, додатковий портативний комп’ютер тощо). По завершенні від’єднуйте ці сховища від вашого комп’ютера. Ваші резервні копії стануть у пригоді також і в тому разі, коли ви випадково видалите критично важливий файл, або станеться збій жорсткого диска. 5 Нікому не довіряйте, так як будь-який обліковий запис може бути скомпрометовано, і з облікових записів друзів у соціальних мережах, колег чи партнерів з онлайнових ігор можуть надсилатися шкідливі посилання. Ніколи не відкривайте вкладень, що містяться в електронних листах від незнайомих людей. Кіберзлочинці часто розсилають підроблені електронні листи, що на вигляд дуже подібні до сповіщень, які надсилають електронною поштою онлайновий магазин, банк, поліція, суд або податковий орган, спокушаючи отримувачів натиснути на шкідливе посилання та вводячи в їхню систему шкідливе ПЗ. Цей метод називається "фішинг". 6 Увімкніть в налаштуваннях на своєму комп’ютері функцію "Відображати розширення файлів". При цьому буде набагато легше помічати потенційно шкідливі файли. Тримайтеся подалі від файлів з такими розширеннями, як ".exe", ".vbs" та ".scr". Шахраї можуть використовувати кілька розширень, щоб замаскувати шкідливий файл як нібито відео, фото чи документ (наприклад, 11111.avi.exe або doc.scr). 7 Якщо ви виявили на своєму комп’ютері нестандартний чи невідомий процес, негайно від’єднайте його від інтернету або інших мережевих підключень (таких як домашнє підключення Wi-Fi) — це дозволить запобігти поширенню зараження.

Також скористайтеся порадами Івана Примаченко із Prometheus:

– Будьте обережні з файлами, які вам надсилають інші люди – перевіряйте їх антивірусом і здоровим глуздом (малоймовірно, що хтось надсилає вам "Скаргу з податкової" у форматі zip-архіву) перед відкриттям. Варто проігнорувати незвичні листи, листи від невідомих респондентів тощо.

– Оновіть операційну систему, браузер і антивірус до останніх версій.

– Налаштуйте резервну копію всіх необхідних вам в роботі файлів за допомогою DropBox чи інших аналогічних програм – в разі, якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, ви зможете відновити старі версії файлів з резервної копії.

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