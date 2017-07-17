Українська переселенка в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані. ФОТО

Українська переселенка Лія Достлієва, яка живе у польському Познані, у свій день народження влаштовує акцію в пам'ять про усіх загиблих рейсу МН17.

Про це вона написала у своєму Facebook.

298 ляльок - 298 життів.

"17 липня 2014 року, в день, коли мені виповнилося 30, над моїм містом було збито літак. Рейс MH17 мав доставити 298 людей на відпочинок. Вони всі загинули. Я все ще жива", – написала Лія.



Вона пише, що почувається винною у їхній загибелі.

"Чи почуваюся я винною в тому, що їх вбила та ж сама сила, яка вже три роки намагається вбити мою країну, що насправді ця ненависть, від якої вони загинули, була спрямована на нас - на мене? Так", – додала жінка.

Тому 17 липня вона від 10 ранку біля фонтану на площі в Познані почала шити 298 маленьких ляльок.

Вони символізуватимуть кожного загиблого в авіакатастрофі.

До півночі Лія планує завершити:

"Вони змогли вбити в один день 298 людей, тож я зшити 298 ляльок теж зможу".

За створенням ляльок можна стежити онлайн.

Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

На його борту було 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили, що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.