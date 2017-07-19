Через збій в системі ЄДЕБО зникли 40 тисяч заяв абітурієнтів

Через збій в системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) зникли 40 тисяч заяв абітурієнтів.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів перший заступник міністра освіти на науки Володимир Ковтунець.

"Треба чесно визнати, що в перші два дні вступної кампанії система впала, бо була перевантажена. Близько 40 тис. заяв вступників не були належно зареєстровані, і тепер їх поправляють у ручному режимі. Дані втратилися під час відключення сервера, який завис", - сказав заступник міністра.

За його словами, автоматично можна відновити 80% (тобто 32 тис.) заяв, "але краще, щоб абітурієнти зробили це своїми руками".

Вступники отримають на свої електронні пошти або в електронні кабінети в ЄДЕБО повідомлення про те, що треба подати заяву ще раз.

Збої стаються тому, що під час цієї вступної кампанії систему обслуговує нове програмне забезпечення.

На думку першого заступника міністра освіти Володимира Ковтунця, воно краще, ніж те, що було раніше, але потребує удосконалення.

Заступник міністра пояснює, що сервер завис через не розраховану потужність і велику кількість користувачів.

"Розробник усе розробив правильно. Помилився експлуатант системи — ДП "Інфоресурс", він не підключив належної потужності, і система зависла, втратилися зв'язки між заявами вступників і реєстром результатів ЗНО", - додав Ковтунець.

Він також погоджується з тим, що система ЄДЕБО працює погано і помилки виправляють на ходу.

Програмне забезпечення освітяни змінили тому, що його розробила компанія, "не до кінця відома", каже заступник міністра:

"Авторські права належали одному програмістові. Йому виплачували роялті близько 1 млн грн щороку. Причому за всяку додаткову послугу треба було доплачувати, і так набігав іще 1 млн грн. Отак 2 млн грн щороку виплачувалися".

Тепер розробили програмне забезпечення, яке перебуває в державній власності. Воно обійшлося державі у майже 9 млн грн.

ДП "Інфоресурс" набиратиме своїх програмістів, які зможуть у режимі реального часу розв'язувати інші задачі, ускладнювати й доповнювати програмне забезпечення.