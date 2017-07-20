Львівський і два київські виші лідирують за популярністю серед вступників

За кількістю заяв абітурієнтів, поданих від початку вступної кампанії, лідирують КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка та НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

ЛНУ імені Івана Франка. Фото uatravel.org

Наразі вступники зареєстрували понад 144 тисяч електронних кабінетів та подали майже 580 тисяч електронних заяв. повідомляє МОН.

Загалом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні – молодший спеціаліст, бакалавр та магістр – подано близько 897 тисяч заяв від 290 тисяч абітурієнтів.

"Ці цифри цілком відповідають нинішньому етапу вступної кампанії, яка перебуває на "екваторі". Зараз буде певний момент, коли подання заяв уповільниться, а потім дуже пришвидшиться в останні дні – це загальна динаміка всіх років", – пояснив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

За кількістю заяв зараз лідирують такі університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 29 461

Львівський національний університет імені Івана Франка – 23 892

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 19237

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16960

Національний університет "Львівська політехніка" – 15612

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 13666

Київський національний торговельно-економічний університет – 13381

Національний авіаційний університет – 13078

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 12330

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 11493

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини, дещо менше – комп’ютерні науки.

У перші дні у вступників виникло чимало проблем з реєстрацією електронних кабінетів. Вони здебільшого були спричинені розбіжностями персональних даних в документах – пропущені апострофи, чергування "і"/"и", розбіжності в 1 літеру, подані старі назви населених пунктів, перейменованих в межах декомунізації тощо.

Більшість з цих помилок уже виправлені. Однак тим вступникам, у яких залишися такі проблеми, МОН дозволило подавати документи у паперовій формі – якщо в присутності представника приймальної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення електронного кабінету.

Заяви від 18 тисяч вступників не були прийняті системою через відсутність конкурсного балу.

Як повідомила директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік, ці вступники отримали відповідні повідомлення електронною поштою та SMS, і на сьогодні вже 96% з них відновили свої заяви.