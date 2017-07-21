Кабмін оприлюднив обсяг цьогорічного держзамовлення до вишів

У 2017 році 212 тис. 970 осіб можуть вступити на державне замовлення до вишів та інших навчальних закладів.

Саме стільки держмісць створили для підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, відповідно постанови Кабміну №511 від 12 липня 2017 року.

За денною формою навчання зможуть навчатися 190 тис. 359 осіб.

У 2017 році 212 тис. 970 осіб можуть вступити на державне замовлення до вишів та інших навчальних закладів. Фото kikkerdirk/Depositphotos

За освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" обсяги держзамовлення становлять 57 175 місць (на денну форму навчання – 52 299); бакалавр – 82 693 місць (74 711); магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 62 281 місць (53 350); магістр на основі повної загальної середньої освіти – 5931 місце.

Обсяг держзамовлення в аспірантуру становить 4 422 місця, з яких 3 600 – за денною формою навчання.

Обсяг держзамовлення в докторантуру уряд встановив на рівні 468 місць.

За освітньо-кваліфікаційними рівнями "Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти" та "Спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра" у 2017 році прийом не здійснюватиметься.

На держзамовлення у бюджеті передбачено 23 691 959,8 тис. грн.

В тому числі на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів – 22148977,2 тис. грн; на підготовку робітничих кадрів – 381215,6 тис. грн; на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 1161767,1 тис. грн.