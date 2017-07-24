Киянина засудили до 6 місяців арешту за знущання над котом

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24 липня 2017

Голосіївський районний суд Києва у понеділок, 24 липня, оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який жорстоко поводився із котом на подвір'ї власного будинку

Як встановлено досудовим розслідуванням, киянин підвісив кота на дереві та жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Знущання над твариною припинили випадкові свідки, які зняли дії чоловіка на відео та викликали правоохоронців. 

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Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними. 

Відтак, за результатами судового розгляду зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України та призначено максимальне суворе покарання у вигляді 6 місяців арешту.

Раніше повідомлялося, що 21-річного лучанина, який знущався над двома кошенятами, засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.
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