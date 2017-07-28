Хлопчику на візку відмовили в екскурсії на завод ROSHEN

Єгору Панасюку, хлопчику з ДЦП, відмовили в екскурсії на завод ROSHEN.
Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила його мама Вікторія.
|Фото: Вікторія Панасюк, Facebook
"Я мала розмову з пані Наталею, старшим екскурсоводом. Вона підтвердила, що нам відмовили по причині того, що екскурсія обмежена в часі, в нас візок і ми будемо затримувати групу, – розповіла Вікторія. –
Але у нас ніколи не було проблем у цьому питанні. Верх цинізму – мені запропонували почекати годину, і нам після екскурсії винесуть щось солодке".
Вікторія розповіла, що напередодні організатори екскурсії запитували ROSHEN, чи можна прийти дитині з інвалідністю, і отримали ствердну відповідь.
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Це був перший раз коли нам не дозволили піти на замовлену екскурсію по причині інвалідності. Дуже показово, що то був Рошен :)", – каже мама Єгора.
Вона також займається спецшколою "Надія". У цьому закладі навчається майже 400 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
"Якщо в "Рошені" щось не підходить для таких дітей, то з ними треба працювати, щоб і в цих дітей був доступ", – переконана жінка.
Прес-служба ROSHEN пообіцяла нам надіслати свій коментар на електронну пошту.
Нагадаємо, коли переселенця Романа Кисляка, у якого ДЦП, у 2016 році вигнали з львівського ресторану, дружина президента Марина Порошенко запросила Романа на каву.
Тоді навіть започаткували флешмоб #НАКАВУЗДРУГОМ, щоб люди стали дружнішими до осіб з інвалідністю.
Марина Порошенко активно виступає за інклюзію в Україні.
Вона є ініціаторкою законопроекту Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.
За нього проголосували 297 нарродних депутатів.