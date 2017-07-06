Гройсман заявив, що реформа освіти Україні зараз не по кишені

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6 липня 2017

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реформа освіти обійдеться у $3 мільярди, Україна зараз не може дозволити її.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реформа освіти обійдеться у $3 мільярди, Україна зараз не може дозволити її. Фото oksun70/Depositphotos

Під час конференції з питань реформ в Україні 6 липня у Лондоні Гройсман сказав, що вона буде пролонгована, однак це матиме не дуже хороші наслідки, повідомляє Інтерфакс.

"Новий закон про освіту, тобто нова система освіти в нашій країні, буде коштувати $3 млрд. І тут виникає питання, чи зможемо ми зробити це виходячи з того, що у нас є економічні проблеми сьогодні, які накопичилися за десятиліття, чи ні? Очевидно, що зараз нам це не по кишені. Це означає, що реформа освіти буде пролонгована, і це не дуже добре", – сказав Гройсман.

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Прем'єр зазначив, що для отримання ефекту від реформи освіти через 10 років, її потрібно провести вже зараз.

Раніше міністр освіти Лілія Гриневич заявляла, що до 2030 року на виконання закону "Про освіту" необхідно близько 87 мільярдів гривень.

"Про вартість закону важко говорити. Ця вартість розподілена на 12 років. Найбільша сума, яка додатково потрібна, це за 12-й рік навчання, але цей рік буде, згідно з законом, у 2029-2030 роках. Також, наприклад, там закладено підвищення зарплати вчителів, яке розподіляється на 5 років. Тобто ця загальна сума розписана на роки", – сказала Гриневич.

Гриневич додала, що ці кошти ще не погодженні Міністерством фінансів і з цього приводу відбуваються консультації.  

Водночас, в МОНі уточнили, що на реалізацію концепції Нової української школи – масштабної освітньої реформи – необхідно 3,47 млрд грн.

Розрахунок фінансових ресурсів, які необхідно залучити для реалізації концепції Нової української школи у 2017-2020 роках. Для збільшення натисніть на зображення

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