МінТОТ розповідає про "табори біженців", відбраковуючи китайські будиночки для переселенців

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій не схвалює створення "таборів біженців" у вигляді тимчасових місць компактного проживання переселенців.

Про це міністерство повідомило "Українській правді. Життя" у відповідь на інформаційний запит з приводу модульних будиночків для переселенців, які нам готовий надати як гуманітарну допомогу Китай.

"Практику створення так званих "таборів біженців" у вигляді тимчасових місць компактного проживання переселенців МТОТ не вітає і таку позицію не схвалює", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у статті "Нічиї, або Навіщо переселенцям китайські будиночки" ми розповідали про містечко для переселенців під Києвом, яке своїми силами намагаються збудувати люди, котрі втекли з тимчасово окупованих територій Донбасу.

79 сімей придбали землю у селі Дмитрівка. Біля куплених ділянок живуть місцеві мешканці, налагоджена співпраця з сільським головою.

У МінТОТ ці та інші переселенці просили прийняти безоплатну гуманітарну допомогу з Китаю – 995 модульних будиночків, у документації прописаних як житлові.

Містечку для переселенців вони допомогли б, адже люди уже могли б жити на власних придбаних ділянках, економити на оренді житла, а кошти вкладати у будівництво власних повноцінних будинків.

Завдяки модулям переселенцям вдалося б акумулювати кошти на будівництво власних домівок. Фото: с.Дмитрівка

Але міністерство вважає, що містечко для переселенців є "табором біженців". Хоча у конкретному випадку мова про "табір біженців" не йде, адже люди мають придбані земельні ділянки і уже почали зведення власних будинків.

"Модульні будинки, запропоновані Урядом КНР на прохання Мінрегіону, відповідно до технічних характеристик, не мають блоків санітарного призначення, що може стати причиною епідемічної загрози здоров'ю людей та оточуючому середовищу.

Будинки можуть бути підключені до електромережі, але підключення до водопостачання та каналізації не передбачено.

Поруч із групою таких конструкцій має знаходитись не лише точка підключення до електромережі або електрогенератор, а також комплекс санітарно-гігієнічних послуг (душ, туалет, місце для прання) та джерело забезпечення питною водою", – каже відомство.

Однак на ділянках у селі Дмитрівка уже викопані криниці, є вода.

Подекуди люди уже самотужки копають каналізацію. Фото: с.Дмитрівка

На частині ділянок люди уже копають каналізацію, окрему ділянку вони спільно викупили для каналізації та централізованого водопостачання.

З технічними характеристиками будиночків переселенці також знайомі і з ними погоджуються.

"Крім того, конструкція будинків розрахована на тимчасовий характер їх використання. Зокрема, не передбачено встановлення там систем опалення, що робить їх непридатними для проживання в холодну пору року і звужує можливості використання лише в період до 6 місяців на рік, – стверджує міністерство.



МТОТ не має технічних можливостей та коштів на покриття видатків, пов'язаних з отриманням допомоги (підготовка проектної документації, перевезення їх до інших регіонів, тощо) , оскільки вони не передбачені в бюджеті МТОТ на 2017 рік".

Також у відповіді МінТОТу сказано, що більшість місцевих органів влади, які висловили зацікавленість в отриманні модульних будинків, повідомили про відсутність коштів на транспортування цих конструкцій до місця їх встановлення.

Але чи отримають модулі регіони, які готові оплатити транспортування, міністерство не відповіло.

Також нам не надали обіцяної після публікації матеріалу відповіді, хто робив експертизу і які конкретно дії зробило міністерство стосовно цих модулів: хто і які дослідження проходив, куди зверталося за додатковими коштами, щоб ці будиночки прийняти тощо.

Ірина Андрейців, УП