Гройсман обіцяє підняти зарплати вчителям: "Щоб повернулися навіть ті, хто пішли"

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15 серпня 2017

У проекті Державного бюджету на 2018 рік уряд планує закласти нове підвищення заробітних плат для освітян.

У проекті Державного бюджету на 2018 рік уряд планує закласти нове підвищення заробітних плат для освітян. Фото alexraths/Depositphotos

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час всеукраїнської селекторної наради щодо підготовки до нового навчального року в ході поїздки до Дніпропетровської області, повідомляє "Укрінформ".

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"Ми визначаємо і в подальшому пріоритетом зростання заробітної плати для освітян", – пообіцяв він.

"Хочу підкреслити, що в проекті бюджету на 2018 рік ми теж пропонуватимемо в рамках можливостей чергове підвищення заробітної плати українським освітянам", – сказав Гройсман.

Прем'єр також додав, що прагне, аби навіть ті педагоги, які залишили посади й "пішли шукати іншої долі за межами своєї професії", поверталися до навчальних закладів.
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