Батьки попросили президента, нардепів та чиновників не йти 1 вересня у школи

У соціальних мережах шириться повідомлення від батьків школярів, які просять президента, міністрів, нардепів, та чиновників не робити собі піар-кампанії 1 вересня на урочистостях з нагоди початку навчального року у школах.

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"Ваша присутність змушує наших дітей влаштовувати свято вам – інколи ви запізнюєтесь, інколи ваші промовисті промови занадто нудні та довгі.

Якщо ви не знаєте, то "святкове вбрання" навчального закладу для вас – кульки, прапорці, квіти – це все за кошти нас, батьків. Не даруйте нашим дітям букварики з вашими портретами, краще забезпечте своєчасне надходження підручників у школах, – йдеться у повідомленні на Facebook.

Якщо вже така нестерпна жага PR у навчальних закладах є, то не приїжджайте 1 вересня у школи, в які місцева влада вклала мільйони, приїдьте 2 вересня туди, де ваша допомога буде необхідною, де навіть за децентралізації, міська чи районна влада не переймається освітою. Адреси навчальних закладів можемо вам надати, але зробіть це без пафосу та з метою допомогти".

На заклик батьків поки єдиною відреагувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, написавши на Facebook, що приєднується до заклику.