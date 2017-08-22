Школи можуть самі визначати, коли у них канікули – МОН

Міністерство освіти і науки не вирішує, якою має бути структура навчального року, це роблять школи за погодженням з місцевими органами влади.

Школи можуть самі визначати, коли у них канікули. Фото AlexNosenko/Depositphotos

Так у МОН прокоментували інформацію щодо того, ніби українські школи планово переходять на навчання за триместрами.

У відомстві наголошують, що ці дані неправдиві.

Щодо структури навчального року Міністерство просить дотримуватися лише трьох правил, що регламентовані законодавством:

1 Початок навчального року має припадати на 1 вересня. 2 Навчання має закінчуватися не пізніше 1 липня. 3 Канікули впродовж навчального року (не враховуючи літніх) мають тривати не менше 30 днів.

"В межах цієї рамки школи самі вирішують, яку структуру навчального року формувати та як планувати власну роботу. Далі вони мають погодити структуру з місцевими органами влади, які, власне, й займаються адмініструванням шкіл. Ми вже давно не втручаємося у цей процес. Кожен окремий заклад значно краще знає, як сформувати структуру навчального року", – повідомив заступник директора департаменту-начальник відділу державно-громадського управління освітою МОН Сергій Дятленко.