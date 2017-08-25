Facebook щодня закриває 1 млн профілів, часом ті, що не становлять загрози

Служба безпеки соцмережі Facebook щодня закриває 1 мільйон акаунтів, більшість із яких створена спамерами, шахраями та хейтерами.

Facebook щодня закриває 1 мільйон акаунтів. Фото Sentavio/Depositphotos

Про це CNBC розповів керівник відділу безпеки Алекс Стамос.

За словами Стамоса, таким чином соцмережа демонструє свою здатність гарантувати безпеку користувачам, а не лише впроваджувати безпекову політику.

Однак враховуючи те, що Facebook’ом користуються понад 2 мільярди людей, розробникам все одно не вдається прибирати усіх потенційних "загрозливих суб’єктів" та іноді вони можуть вилучити акаунти, фото, відео чи дописи, які не становлять жодної небезпеки.

"Коли доводиться давати раду з мільйонами взаємодій щодня, не можна застосовувати правила безпеки зовсім без промахів", – стверджує Стамос.

Він наполягає, що навіть коли стаються якісь негаразди із видаленням контенту, який не мав загрози – це швидше технічні проблеми впровадження політики безпеки, а не вади самих правил.

Свою позицію керівник служби безпеки Facebook висловив у відповідь на критику з боку Єви Галперін, представниці фундації "Electronic Frontier" – міжнародної юридичної організації, що спеціалізується на цифровому праві.

Галперін вважає, що політика прибирання контенту у соцмережі є непрозорою, роблячи чимдалі менш зрозумілим, що можна публікувати, а що прибиратиметься.

Європейські політичні лідери, у свою чергу, неодноразово зверталися до творців Facebook із тим, що соцмережа має надто слабкий захист і дозволяє терористичним організаціям легко розповсюджувати свої дані та планувати напади.

На закиди опонентів Стамос відповідає, що разом з усім, політика безпеки має співвідноситися із законодавством сотні країн, користувачі з яких мають свої профілі.

"У деяких країнах дуже складно із визначенням поняття хейтерства", – пояснив Стамос.

Колегу підтримує засновник Facebook Марк Цукерберг, обіцяючи що візьме на роботу 3 тисячі додаткових працівників, обов’язком яких буде вилучення образливого та дискримінаційного контенту.