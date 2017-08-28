Німеччина дасть Україні "дитячий грант" на 1,5 мільйона євро

Німеччина виділить додаткові 1,5 мільйона євро для надання невідкладної допомоги ЮНІСЕФ.

Фото Syda_Productions/Depositphotos

Допомога надається тій частині населення, яка потребує особливого захисту і потерпає від конфлікту на сході України, а саме, немовлятам, дітям та їхнім матерям, молоді й людям літнього віку, йдеться на сайті Посольства ФРН.

Насамперед йдеться про покращення медичної, психологічної й соціальної опіки, гарантоване забезпечення доброякісною питною водою, а також про заходи з покращення санітарних умов.

"Ми і в майбутньому будемо допомагати людям, що потрапили в біду у зв'язку з подіями на сході України. ЮНІСЕФ є для нас у цій справі випробуваним партнером", – зазначив посол ФРН Ернст Райхель.

Раніше повідомлялося, що за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні один мільйон дітей на Донбасі, потребують невідкладної гуманітарної допомоги.

Близько 200 тисяч дітей досі проживають у межах 15 кілометрів від лінії конфлікту на Сході України.