Туроператор не сплатив за рейси до Іспанії. Майже 100 українців застрягли в аеропорті

У міжнародному аеропорті "Київ" застрягло близько сотні українських туристів, рейси яких до Іспанії були скасовані через несплату перельоту туристичним оператором "Idriska Tour".

У міжнародному аеропорті "Київ" застрягли близько сотні українських туристів, рейси яких до Іспанії були скасовані. Фото potowizard/Depositphotos

Авіаперевізником цього рейсу є компанія DART.

На сайті DART сказано, що у зв'язку з великою заборгованістю ТОВ "Idriska Tour ", який є замовником чартерного рейсу до Іспанії, виліт № DAT 4433/4434 31.08.2017 буде призупинено до повного погашення заборгованості.

"Українська правда. Життя" намагається сконтактувати із туроператором та авіаперевізником для роз'яснення ситуації, однак їхні телефони не відповідають.

Іван, один з потерпілих, який не зміг вилетіти до Іспанії, розповів tsn.ua, що в аеропорті "Київ" постраждалим пасажирам оголосили, що туроператор не сплатив авіакомпанії переліт, тож постраждало два чартерних рейси: Київ-Аліканте та Київ-Тенеріфе.

"Виходить, що туроператор ніяку інформацію не дає і всі телефони відключені, люди нервують, аеропорт ніякої відповідальності не несе. Зараз, по суті, це факт шахрайства з боку оператора і вирішення в нас ніякого немає", – розповів Іван.

За словами Івана, у нього оплачений тільки переліт, але у інших людей куплені цілі тури з проживанням і трансфером.

"Квитки туди і назад коштують близько 500-600 євро. Ми в аеропорті перебуваємо вже тривалий час і жодної інформації у нас немає", – сказав він.

В аеропорті "Київ" підтвердили, що рейси дійсно не були оплачені, тому були зняті, але оплата очікується протягом найближчого часу.

"Туроператор "IdrisKa tour" не сплатили цей рейс, ми зараз очікуємо оплату, як тільки оплата пройде – люди полетять. Нам про це повідомили у керівництві. Вчора ще інформація про рейс була і про неоплату нічого не було відомо. Це вперше у нас така ситуація. Так що, поки всі чекаємо. Нам сказали, що протягом години оплата повинна бути, іншої інформації у нас поки немає", – зазначили в аеропорті.

Іван також повідомив, що іншим туристам в аеропорті "Київ" розповіли, що насправді компанія "IdrisKa tour" збанкрутувала, саме тому всі офіси закриті, а рейси скасовані.

За інформацією пасажирів, з такими проблемами зіштовхнулися не тільки вони, а й українці, які зараз перебувають в Іспанії, не маючи змоги потрапити додому.