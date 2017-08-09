У зоопарку Бердянська народилися рідкісні білі тигренята. ВІДЕО

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9 серпня 2017

Біла бенгальська тигриця Азіра у зоопарку Бердянська 7 серпня вдруге народила тигренят.

Біла бенгальська тигриця Азіра у зоопарку Бердянська 7 серпня вдруге народила тигренят. Фото zabelin/Depositphotos

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Працівники зоопарку "Сафарі",  вважають, що поява чотирьох тигренят на світ – унікальний випадок: тигри дають потомство не частіше одного разу на три роки, а мама Азіра народила дитинчат вдруге за останні два роки.

Цією радісною звісткою вони поділилися на сторінці у Facebook.

"Ученим доведеться переписувати енциклопедії, оскільки наша матуся перекреслила все досі відомі світу факти і народила вдруге поспіль через рік", – йдеться у повідомленні.

Всі четверо почуваються добре і розмістилися в окремому вольєрі з мамою.

Народження білих бенгальських тигрів – явище дуже рідкісне, 1 таке тигреня народжується на 10 000 тигрів із звичним забарвленням.
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