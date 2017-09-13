Уряд скасував обов'язок вчителів займатися переписом учнів

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13 вересня 2017

Українським вчителям більше не потрібно буде робити перепис та вести облік дітей шкільного віку у позаурочний час.

Українським вчителям більше не потрібно буде вести облік дітей шкільного віку. Фото Voyagerix/Depositphotos

Таке рішення було прийняте під час урядового засідання13 вересня 2017 року, повідомляє МОН.

Крім того, було затверджено Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів.

Цей документ замінить Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку, що була затверджена ще 2000 року.

Питання скасування обов'язку вчителів проводити облік дітей шкільного віку постало під час цьогорічної серпневої конференції педпрацівників.

"Питання вчителів було абсолютно справедливе. Ця постанова Уряду якраз і вирішує проблему перепису дітей. Більше вчителі не повинні цим займатися", – зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

У Порядку, зокрема, вказано, що ведення обліку дітей шкільного віку здійснюють районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі ОТГ, їх виконавчі органи із залученням відповідних територіальних органів Нацполіції та служб у справах дітей.

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Їм заборонено залучати працівників навчальних закладів до організації та ведення цього обліку.

Нагадаємо, у серпні ініціатива скасування обов'язку вчителів проводити облік дітей шкільного віку була внесена до Кабміну міністром освіти і науки Лілією Гриневич.

Ішлося про шкільну практику – "облік дітей шкільного віку за територією обслуговування навчального закладу".

Згідно з нею, за кожною загальноосвітньою школою була закріплена певна територія, по якій навчальний заклад повинен регулярно збирати інформацію з приводу дітей шкільного віку, які там проживають, після чого передавати її до районного відділу освіти.

Мета такого "перепису" – виявити різницю між кількістю дітей, які за віком мають ходити до школи, і тими, хто її реально відвідує, після чого спробувати залучити (у тому числі за сприяння правоохоронних органів) до навчання усіх, хто пропускає навчання.

Про те, як викладачі сприймали цей обов'язок, читайте у колонці "Шукає учитель, шукає поліція... або "Мікрорайони" як лабіринти долі".
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