У МОН розповіли, ким вирішили стати цьогорічні першокурсники

1320
14 вересня 2017

На початку навчального року Міністерство освіти і науки вирішило підбити підсумки й поділитися даними, які спеціальності у вишах були найпопулярнішими серед цьогорічних українських першокурсників.

Фото feedough/Depositphotos

Читай також:

Випускники хочуть бути "філологами" та "шевченківцями"
Контрактники хочуть бути юристами і менеджерами. Топ-10 платних спеціальностей вишів

За даними відомства, під час вступної кампанії-2017 найбільш популярними серед вступників на бакалаврат були спеціальності "Філологія" (85526 заяв), "Право" (74055) та "Менеджмент" (59393).

Також серед лідерів "Медицина", "Комп’ютерні науки", "Туризм", "Середня освіта", "Психологія" і "Економіка" (від 46 тисяч до 40 тисяч заяв).

Замикає Топ-10 спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" – 33 тисяч заяв.

Для збільшення натисніть на зображення. Джерело: mon.gov.ua

"Ми бачимо, що традиційно такі спеціальності як "Право", "Менеджмент", "Туризм" та "Економіка" залишаються одними із найбільш популярних у абітурієнтів навіть при тому, що вони на них немає попиту на ринку праці", – розповів директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Найменш популярною спеціальністю цього року виявилося "Богослов’я" (185 заяв без урахування духовних ВНЗ) та "Гідроенергетика" (193).

Для збільшення натисніть на зображення. Джерело: mon.gov.ua

"На жаль, серед найменш популярних спеціальностей залишаються й ті, які зараз потрібні на ринку праці, наприклад, спеціальність "Атомна енергетика", – пояснив Шаров.
powered by lun.ua
 1053
Здоров'я

Не хлібом та молоком єдиним. Чому деякі діти позбавлені харчування у садках і школах

Александра Горчинская
 582
КУЛЬТУРА

Земля обітована: як традиційний образ еволюціонує в сучасному мистецтві

Катерина Яковленко
 15994
Нові громади

Громада на Тернопільщині, в якій хочеться жити

Оксана Якуніна

Головне на сайті


Здоров'я

Не хлібом та молоком єдиним. Чому деякі діти позбавлені харчування у садках і школах

Александра Горчинская
Львівський чиновник на співбесіді вимагав цитувати "Лента за лентою"
У МОН розповіли, ким вирішили стати цьогорічні першокурсники
Науковці радять не лізти із пестощами до котів – вони можуть передати інфекцію
Творчу майстерню "Аґрафка" відзначили на Бієнале ілюстрації у Братиславі 
Лікарів по всій Україні агітують виходити на акції проти медреформи – Супрун
КУЛЬТУРА

Земля обітована: як традиційний образ еволюціонує в сучасному мистецтві

Катерина Яковленко
Нові громади

Громада на Тернопільщині, в якій хочеться жити

Оксана Якуніна