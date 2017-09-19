13-річний хлопець під час пожежі у таборі в Одесі виніс 15 дітей

Тринадцятирічний школяр Максим Тихончук під час пожежі у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі виніс 15 дітей із 5 кімнат.

Про це сторінці у Facebook розповів депутат Одеської міськради Олександр Іваницький, який розмістив світлину школяра.

Іваницький написав, що у понеділок хлопець прийшов із розпеченими руками у школу на уроки.

"Максим Тихончук, 13 років. Хлопець, який виніс дітей із п'яти кімнат в таборі "Вікторія". Це 15 дитячих життів! Дітей, які спали і нічого не підозрювали. В понеділок просто пішов на уроки в школу, з обпаленими руками. Скромна, сильна, добра ЛЮДИНА, якою можуть пишатися його батьки і вся країна", – розповів Іваницький.

Як відомо, у реанімації обласної дитячої лікарні Одеси перебуває школярка Катя Ной, яка отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів, коли рятувала із пожежі в дитячому таборі "Вікторія" вісьмох дітей.

У результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі, загинуло двоє дітей, троє госпіталізовані і ще одна дитина перебуває у розшуку.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.

Київський районний суд Одеси заарештував без права внесення застави підозрювану в порушенні правил пожежної безпеки виховательку дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

Раніше суд заарештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія".