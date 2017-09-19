13-річний хлопець під час пожежі у таборі в Одесі виніс 15 дітей

1402
19 вересня 2017

Тринадцятирічний школяр Максим Тихончук під час пожежі у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі виніс 15 дітей із 5 кімнат.

Про це сторінці у Facebook розповів депутат Одеської міськради Олександр Іваницький, який розмістив світлину школяра.

Іваницький написав, що у понеділок хлопець прийшов із розпеченими руками у школу на уроки.

"Максим Тихончук, 13 років. Хлопець, який виніс дітей із п'яти кімнат в таборі "Вікторія". Це 15 дитячих життів! Дітей, які спали і нічого не підозрювали. В понеділок просто пішов на уроки в школу, з обпаленими руками. Скромна, сильна, добра ЛЮДИНА, якою можуть пишатися його батьки і вся країна", – розповів Іваницький.

Читай також:

Школярка врятувала 8 дітей з пожежі у таборі в Одесі. Дівчинка одужує після опіків
Трагедія в Одесі: як запобігти повторенню?

Як відомо, у реанімації обласної дитячої лікарні Одеси перебуває школярка Катя Ной, яка отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів, коли рятувала із пожежі в дитячому таборі "Вікторія" вісьмох дітей.

У результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі, загинуло двоє дітей, троє госпіталізовані і ще одна дитина перебуває у розшуку.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.

Київський районний суд Одеси заарештував без права внесення застави підозрювану в порушенні правил пожежної безпеки виховательку дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

Раніше суд заарештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія".
powered by lun.ua
 20
КУЛЬТУРА

Хто і навіщо зробив першу англомовну антологію української еротичної фотографії

Діана Квасневська
 272
Формула майбутнього

Ламати, вивчати, бачити. Олексій Резніченко і його роботи

Надія Швадчак
 2874
Суспільство

Як Лена Розвадовська воює за дітей. Історія друга: Діма, що вижив під обстрілом

Леся Ганжа

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Хто і навіщо зробив першу англомовну антологію української еротичної фотографії

Діана Квасневська
Бенксі нагадав про себе двома графіті у центрі Лондона. ФОТО
Інтернет, амбулаторії та автівки для лікарів. Президент подав у Раду реформу медицини на селі
13-річний хлопець під час пожежі у таборі в Одесі виніс 15 дітей
У МОН пояснили, скільки університети платитимуть за систему ЄДЕБО
МОЗ та Кабмін домовилися, що погасять борги по зарплатні медикам
Формула майбутнього

Ламати, вивчати, бачити. Олексій Резніченко і його роботи

Надія Швадчак
Суспільство

Як Лена Розвадовська воює за дітей. Історія друга: Діма, що вижив під обстрілом

Леся Ганжа