Радіостанції на 30% перевиконують квоти на передачі українською – Нацрада

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19 вересня 2017

Загальнонаціональні радіостанції перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%.

Радіостанції перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%. Фото vverve/Depositphotos

Таку статистику Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення представила у вівторок, 19 вересня.

Проведені Національною радою у період із січня по липень цього року 6 хвиль моніторингів засвідчили, що фактично всі радіостанції (загальнонаціональні, регіональні та місцеві) виконують закон про квоти української мови.

"За останні півроку ми зафіксували лише 15 порушень закону, через що нарахували штрафів на загальну суму 634 тисячі гривень. З огляду на те, що штраф за невиконання квот становить 5% суми ліцензійного збору, радіостанції намагаються перевиконувати квоти, щоб випадково не порушити закон", – пояснив голова Національної ради Юрій Артеменко.

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Регіональні та місцеві мовники більше перевиконують вимоги закону, ніж загальнонаціональні радіостанції.

Квота українських пісень більша за встановлений мінімум на 20%, частка ведення передач державною мовою – на 38%.

"Можемо очікувати, що 8 листопада, коли квота пісень українською мовою згідно із законом збільшиться до 30%, середній показник на загальнонаціональних радіостанціях щодо українських пісень фактично зросте до 35 – 40%", – розповів член Національної ради Сергій Костинський.

За словами Костинського, на обласному рівні середні показники стосовно пісень і мови ведення передач, які становлять відповідно 45% і 88%, також зростуть, завдяки місцевим і регіональним радіостанціям, що працюють на півдні, сході та в центрі України.

За даними регулятора, всі радіостанції дотримуються вимог закону, згідно з якими частка україномовних пісень в ефірі має становити не менше як 25%, а частка ведення передач – 50%.

Як свідчать дані моніторингів, для радіомовників не буде проблематичним підвищення цих квот із 8 листопада 2017 року, коли в ефірі частка пісень українською мовою має збільшитися до 30%, а мови ведення програм і передач – до 55%.
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