На телеканалі у Польщі запустили україномовну програму

На польському телеканалі "Superstacja" із 16 вересня запустили щотижневий телевізійний проект "На часі UA", який розповідає про життя 1,5 мільйона українців.
Україномовна передача "На часі UA" виходить щосуботи о 21.45, йдеться на сайті "Superstacja".
Випуски програми тривають 26-хвилин. Їх можна переглянути на YouTube-каналі "Superstacja".
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Цей проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу, повідомляє PROstir.pl.
Досі передачі українською мовою виходили лише на регіональних каналах польського суспільного телебачення, а також в ефірі загальнонаціонального телеканалу TVP3.
Автори проекту розповідають, що програма українською мовою має стати не лише інформаційною платформою, а й майданчиком для консультацій і порад, "які можуть зробити простішим життя українців у Польщі".
Раніше повідомлялося, що у найстарішому вищому навчальному закладі Туреччини, Стамбульському університеті, на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "Українська мова та література".