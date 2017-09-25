Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети з пауерліфтингу Лариса Соловйова

Роксана Касумова журналіст
1803
25 вересня 2017

Людина-мураха не з коміксів, а з реального життя.

Просто поруч із нами, у Києві, живе унікальна спортсменка, багаторазова чемпіонка і рекордсменка планети з пауерліфтингу, "непомітний герой України", яку знає весь світ – Лариса Соловйова.

Виступаючи у ваговій категорії до 63 кілограмів, вона у трьох вправах пауерліфтингу (присідання, жим і тяга) може сумарно підняти 640 кіло – у 10 разів більше, ніж важить сама!

Працювати, як сотня мурах – це про неї.

Саме завдяки працелюбству, наполегливості та залізній волі вона стала неперевершеною чемпіонкою.

У силовому триборстві, як іще називають пауерліфтинг, вона вже 22 роки, а з початком 2000-х років взагалі не знає поразок – незмінно досягає вершини, перевершуючи власні ж світові рекорди.

Соловйова по праву вважається найкращою у світі незалежно від вагової категорії.

Соловйова по праву вважається найкращою у світі незалежно від вагової категорії

У 2017-му вона стала першою в історії чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх ігор – мульти-спортивних змагань, які відбуваються раз на чотири роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету і мають неформальний статус "олімпіади неолімпійських видів спорту".

Лариса Соловйова тріумфувала на Іграх у 2005-му, 2009-му, 2013-му і 2017-му роках.

Ця перемога, зізнається вона, була, мабуть, найважчою. Адже виступала Лариса з травмою спини, а до того тренувалася з постійним болем, який переслідував її і не тренуваннях, і в побуті.

Знеболювальні препарати, дозволені антидопінговим комітетом, не діяли. Довелося буквально зібратися в кулак, забрати весь біль і всі сльози ділись кудись всередину, не нити і не розкисати – щоб зробити, щоб знову перемогти!

На змаганнях у кожній вправі спортсмени мають по три підходи, у кожному з яких нарощують вагу.

Ось і виходить, що за дві години Лариса піднімає більш як півтори тонни заліза. І кайфує від того.

"Це азарт! Азарт, що я зможу підняти надзвичайно важку штангу, яка іншим – не під силу, – пояснює вона.

Я люблю піднімати штагну, бити та встановлювати редорди для світу та Європи. Хоч наш вид спорту і надзвичайно складний".

 Українська команда Всесвітніх ігор-2017 у Вроцлаві 

Сьогодні Ларисі 38 років, з 16 вона займається пауерліфтингом.

За цей час вона здобула для себе і України десятки золотих медалей. Але досі не знайшла для них гідного місця – змушена зберігати їх у коробці, бо всі ці роки живе чемпіонка, разом із родиною, по орендованих квартирах.

Вірить, що держава зрештою винагородить її за титанічну роботу – принаймні, цього дуже хочеться.

"Квартира потрібна, щоб був куточок приготувати поїсти і де поспати між тренуваннями, – жартує Лариса. – Та насправді хочеться, щоб донька росла в комфортних умовах".

Поки що ж, аби продовжувати перемагати за Україну, змушена крутитися, як білка в колесі, та без упину працювати, як мурашка.

Щоб підготуватися до Всесвітніх ігор-2017 у Вроцлаві – Соловйова навіть машину продала. Фото Спортивний комітет України

Щоб підготуватися до Всесвітніх ігор-2017 у Вроцлаві – навіть машину продала.

"Аби перемагати на міжнародних турнірах треба мати кошти на підготовку, – пояснює Лариса.

Отримуючи 12 тисяч гривень, не можна собі дозволити оренду житла, повноцінне харчування, вітаміни, масажі та багато іншого, необхідного для збалансованої підготовки.

Плюс росте 14-річна донечка Настя – головна людина в моєму житті".

14-річна донечка Настя – головна людина в житті Лариси

Лариса Соловйова родом з Полтави, її батьки і нині живуть там. Мама – вихователь в дитячому садочку, батько працює у водоканалі.

Жінка зізнається, що хотілося б жити з батьками поруч. Каже, і бачилися б частіше, і з донькою-школяркою допомогли.

Щодня Лариса з Настею прокидаються одразу по шостій, о сьомій тридцять виїжджають до школи і на роботу, а повертаються додому лише близько восьмої вечора.

Єдиний вихідний – у неділю, коли дівчата можуть зайнятися пранням, прасуванням, прибиранням.

Чемпіонка присвячує усі перемоги донечці

Донечка допомагає мамі не лише у побуті, а й у спорті. Вона – незмінний учасник маминої тренерської команди.

"Доця все знімає на телефон, переглядає і аналізує, ми проводимо роботу над помилками, – розповідає Соловйова.

Вона – мій психолог, дієтолог, і взагалі – експерт з усіх питань".

Саме донечці чемпіонка присвячує усі перемоги. Після тріумфу у Вроцлаві подзвонила одразу їй:

"Вона мені сказала: а пам'ятаєш, як в дитинстві я називала тебе чепУхою, коли не вміла говорити?

Ти – моя чепУха і зараз. Це значить чемпіонка. Я розплакалася".

У пауерліфтингу Ларисі немає рівних з 2005 року

Дочці теж подобається спорт, розповідає Лариса. Але поруч зі спортивною гімнастикою вона в захваті і від біології, хімії, медицини. Любить все, що пов’язане з дослідами.

Крім того, готує для мами смачні вечері.

"Ми не відчуваємо перехідного віку, – каже чемпіонка. – Я стараюся закласти в неї усі найкращі якості – милосердя, добродушність, толерантність, переживання, співчуття.

Ну, і любов до праці – цього в неї не відняти. Свого часу батьки заклали це в мене, а Насті це передалося".

Лариса не уявляє свого життя, якби воно склалося інакше – без свої родини, без спорту.

Досягши всього, вона і далі не перестає мріяти про нові вершини, ставити перед собою нові цілі.

Дуже сподівається, що пауерліфтинг нарешті потрапить до олімпійської родини. І вона обов’язково виступить на Олімпіаді. Не просто виступить – переможе.

А зараз, зізнається, хоче іще раз стати мамою. Спортивній кар’єрі це не завадить – після перших пологів вона уже через тиждень була в залі, а через 3-4 місяці виступала на чемпіонаті міста.

Тренувалася навіть під час вагітності – звісно, з дозволу фахівців, з суттєвими обмеженнями, прислухаючись до самопочуття.

Читай також:

Просто жити. Як спортсменка із важким сколіозом бореться із рідкісною формою раку
Ціна Медалі. Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо
Вражаюча ціна медалі. Історії представників команд Паралімпіади

Каже, багато не піднімала і не вижимала – так, кілограмів 50-60 у власне задоволення.

"Так, хочу ще дітей. Але я про це ще нікому не казала, – зізнається багаторазова чемпіонка і рекордсменка планети.

Всі наші страхи – у наших головах. Ми самі прогнозуємо наше майбутнє! Просто будьте щасливими від того, що робите".

Роксана Касумова, спеціально для "УП.Життя"

Олена Макеева

Найкрасивіший марафон світу: підкорити Юнгфрау в Швейцарії

радник міністра фінансів у Міністерстві фінансів України

Максим Віхров

Семиярусна гора. 5 причин прочитати автобіографію Томаса Мертона

журналіст

Ніна Потарська

Який мир нам потрібен

консультантка Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу (Швейцарія)

 3
Суспільство

Навіщо суспільству школи? 7 освітніх експертів про мету освіти

Євген Лапін
 1794
Суспільство

Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети з пауерліфтингу Лариса Соловйова

Роксана Касумова
 1315
Роби надзвичайне

Мисткиня Дар'я Кольцова: Надзвичайні ідеї приходять до мене на самоті та у дУші
powered by lun.ua

Головне на сайті


Суспільство

Навіщо суспільству школи? 7 освітніх експертів про мету освіти

Євген Лапін
Двоє художників зі Львова зібрали на спільнокошті суму на комікси про Сихів
Бабуся 14 років ходила на похорони до чужих людей, аби під'їсти
Порошенко призначив Сенцову стипендію "видатних діячів культури"
В Україні створять систему спостереження за хворобами
Діти, які ходять на спортивні гуртки, зможуть не відвідувати фізкультуру у школі
Суспільство

Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети з пауерліфтингу Лариса Соловйова

Роксана Касумова
Роби надзвичайне

Мисткиня Дар'я Кольцова: Надзвичайні ідеї приходять до мене на самоті та у дУші