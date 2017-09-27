На модернізацію перших класів дадуть 1 млрд грн – Гриневич

У 100 школах України, де цього року пілотується новий стандарт початкової школи, створено усі необхідні умови для навчання дітей за цим стандартом.

Від знаннєвої школи ми переходимо до школи компетентностей 21 століття. Фото pressmaster/Depositphotos

Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з директорами шкіл, вчителями, а також батьками дітей, що беруть участь у пілотуванні нового стандарту початкової освіти у Івано-Франківській області.

"Зонування, місце для дитячих речей, парти, які розставлені для роботи у групах, освітні матеріали – усе необхідне для дітей є. Це разюче відрізняється від середовища звичайного класу.

Потрібно пам’ятати, що з наступного року всі перші класи будуть навчатись за новим стандартом. Ми передбачили на модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа, 1 млрд грн у бюджеті. Місцеві органи також матимуть долучитися до створення умов", – зазначила Гриневич.

Міністр підкреслила, що найголовніші зміни – це зміни в методах навчання: від знаннєвої школи ми переходимо до школи компетентностей 21 століття.

"Пілотування Нової української школи передбачає, що у перших класах, які входять в проект, створено середовище і використовуються методи, які формують вільну людину.

Вони мають на меті не навантажити дітей новими комплексами, а навпаки – спонукати їх до творчості, поважати одне одного не зі страху, а з того, що кожна людина має власну гідність.

Цей перелік можна продовжувати. Але найголовніше, що нові методики діяльнісного і пошукового навчання мають на меті зберегти інтерес дітей до навчання. Це вкрай необхідно для української школи, бо сьогодні ми маємо драматичне спадання інтересу дітей до навчання", – розповіла Лілія Гриневич.

На модернізацію перших класів дадуть 1 млрд грн. Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Вчителі, що пілотують НУШ, відзначили, що їхні учні легше пройшли адаптаційний період після садочку, а також із задоволенням приходять у клас щоранку.

"Хочу наголосити, що діти набагато вільніше і легше спілкуються. Ранкові зустрічі, які ми проводимо і на яких діти розповідають про себе, щоразу проходять дедалі цікавіше. Діти не бояться виражати себе і мають для цього простір. Це дуже важливо", – розказала вчитель.

Батьки дітей також відзначили, що діти більше спілкуються і краще формулюють свої думки, хоча говорити про реальні результати після кількох тижнів роботи ще рано.

Нагадуємо, що 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", прийнятий Верховною Радою 5 вересня 2017 року.