Студентів Драгоманова вигнали на молебень замість пар. Вони прийшли з написами "Мене змусили"

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29 вересня 2017

29 вересня студентів Національного педагогічного університету імені Драгоманова замість пар відправили на "урочистий молебень" до Володимирського собору.

Інформація про молебень з нагоди Дня вчителя опублікували на Facebook-сторінці університету.

"Запрошуємо Вас на урочистий молебень з нагоди професійного свята усіх освітян – Дня працівників освіти, який очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Подія відбудеться 29 вересня о 9.00 (загальний збір о 8.45 біля собору) у Володимирському кафедральному соборі Києва", – йшлося у повідомленні.

У соцмережах почали ширитися світлини переписки студентів, з яких зрозуміло, що їх змушували йти на цю подію. До того ж, дівчат просили брати хустки й одягати спідницю.

Ігнорування заходу, згідно із перепискою, могло сприйматися як прогул пари.

Згідно з даними колишнього Голови студентської ради НПУ імені Драгоманова, Сергія Зайченка, така ситуація повторюється кожного року.

Студенти прийшли на молебень із написами на спині "Мене змусили сюди прийти замість пар".

 

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