Перехід до іншої школи: Рада схвалила закон "Про освіту"

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5 вересня 2017

Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.

"За" проголосували 255 народних обранців.

Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні

Зокрема, він передбачає реалізацію концепції Нова українська школа.

ЩО САМЕ ЗМІНЮЄ ЗАКОН:

Пояснює міністр Лілія Гриневич

(для читання використовуйте стрілочки)

Дискусія про Закон тривала понад 3 роки. До неї долучились експерти, науковці, освітяни, батьки, студенти і роботодавці – усі зацікавлені групи.

До проекту було запропоновано 1705 поправок від народних депутатів.

"Ми максимально врахували поправки при доопрацюванні. 1098 з них", ­– запевнив глава Комітету з питань освіти Олександр Співаковський, під час розгляду документу в сесійному залі.

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У сесійному залі були провалені майже всі поправки на яких наполягали депутати. Зокрема, щодо фінансування профтехосвіти з держбюджету, безоплатного забезпечення школярів посібниками, про релігійні школи, безоплатне харчування учнів, виділення коштів на підвищення кваліфікації вчителів та щодо звільнення педагогів за сепаратизм.

Велика дискусія під час розгляду розгорілася з приводу мовного питання, зокрема щодо права вивчення мов національних меншин. Законопроектом пропонується звузити використання мов нацменшин.

Міністр освіти Лілія Гриневич уточнила, що українську мову у школах починатимуть вводити дітям меншин поступово. "У п’ятому класі й потім розширюватиметься кількість предметів державною мовою. У 11-му дитина вчитиме всі предмети українською і лише кілька ­– мову, літературу – мовою меншин", – пояснила вона.

Кожному депутату в залі вручили роздруківку нової редакції статті. Поправки і доповнення були озвучені Співаковським та проголосовані з голосу.

Під час розгляду також знову обговорювалося питання доцільності введення 12-річної освіти. Зокрема, проти цієї норми виступали депутати від Радикальної партії.

Так Ігор Попов закликав "не робити зі школи шлюбну агенцію", а Олег Ляшко заявив, що дівчата вагітними будуть сидіти за партами.

Цікаво, що такі висловлювання народних депутатів обурили міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, яка на своїй сторінці у Facebook засудила такі сексистські та ейджизькі висловлювання та навела статистику, що частка українок, які народили у віці до 18 років, всього 1,27%.
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