Україна посіла 90 місце у світовому рейтингу благодійності

У світовому рейтингу благодійності World Giving Index 2017 Україна зайняла 90 місце.
На благодійність жертвують кошти 29% українців.
|Фото:Monkeybusiness/Depositphotos
Такими є дані міжнародного благодійного фонду Charities Aid Foundation (CAF).
За даними дослідників, благодійників в Україні побільшало.
Однак до світового лідера з благодійності нам ще далеко.
|Для збільшення натисніть на картинку
Четвертий рік поспіль рейтинг очолила М'янма.
За даними дослідників, пожертвування робить 91% населення країни.
Читай також:
Здебільшого в країні жертвують гроші монахам.
На благодійність зазвичай жертвують невеликі суми, зате часто.
Друге місце у рейтингу благодійності посіла Індонезія, а третю - Кенія.
У десятку лідерів також увійшли Нова Зеландія, США, Австралія, Канада, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати і Нідерланди.
Останню сходинку в рейтингу зайняв Ємен.
У рейтингу World Giving Index 2017 проаналізовані показники минулого року, було опитано 146 тис. чоловік в 139 країнах.