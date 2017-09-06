Українські виші ще нижче опустилися у рейтингу найкращих у світі. Лідирує не США

Українські університети опустилися у світовому рейтингу найкращих університетів світу 2018 року.

У всесвітньому рейтингу університетів вищої освіти Times 2016-2017-х років Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна перебували нижче 800-ї позицій (всього там було 980 вишів).

4 українські виші у 2016-2017 роках ще трималися у світовому рейтингу найкращих

У рейтингу Times на 2018-й рік, який налічує 1102 найкращих університетів, свої позиції вони втратили.

Так Київський національний університет імені Тараса Шевченка у чарті між 800-ю та 1000-ю позиціями, а інші за 1001-ю сходинкою.

У рейтингу Times на 2018-й рік наші університети погіршили свої позиції

Цікаво, що до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Times – найбільший міжнародний рейтинг, який оцінює виші за всіма основними параметрами – навчання, дослідження, передача знань та міжнародний світогляд.



Для порівняння використовують 13 ретельно відкаліброваних показників ефективності, щоб забезпечити найбільш повне та збалансоване оцінювання.

Рейтинг Times піддається незалежному аудиту фірми PricewaterhouseCoopers (PwC).

Рейтинг 2016-2017-х років, до якого входили установи з 79 країн, вперше за 12-річну історію чарту очолив університет з Великобританії – Оксфордський університет.

Вперше за 12-річну історію чарту його очолює не університет з США

Він змістив на друге місце Каліфорнійський технологічний інститут. Це був перший випадок, коли установа США не займала перше місце.

Тим не менш, американська вища освіта домінувала у списку із 148 університетами. Причому 63 університети із США знаходилися у першій 200-ці рейтингу.

У 2018-й рік американські виші продовжать втрачати позиції.

Оксфордський університет другий рік поспіль лишиться на першому місці, тоді як Кембриджський університет вискочив з четвертого на друге місце.

Зростання Кембріджу відбувається за рахунок Каліфорнійського технологічного інституту, який був першим номером з 2012 по 2016 рік, номер два у минулому році, і тепер розділив третю позицію зі Стенфордом.

Однією з причин того, що Кембридж піднявся є ріст його доходів та якості досліджень, які проведені у виші.