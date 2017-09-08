ЗНО-2018: тести з іноземної мови будуть двох рівнів складності

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8 вересня 2017

2018 року на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вперше будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2.

Фото undrey/Depositphotos

Також вони включатимуть частину "Розуміння мови на слух": прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Про це йдеться в наказі МОН, який набирає чинності 8 вересня 2017 року.

Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2).

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Вони охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня володіння мовою.

На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої європейської мови, довідники, словники, тести.

Рівень В1 передбачає, що особа може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

Рівень В2 передбачає, що особа може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.

ЗНО-2018 проходитиме з 22 травня до 14 липня з 11 предметів:

  • українська мова і література,
  • історія України,
  • математика,
  • біологія,
  • географія,
  • фізика,
  • хімія,
  • англійська мова,
  • іспанська мова,
  • німецька мова,
  • французька мова.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з 4 навчальних предметів.

Випускникам шкіл результати ЗНО з 3 предметів зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти:

- українську мову і літературу;

- математику або історію України (на вибір);

- ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77.

Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.

Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.
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