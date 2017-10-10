Освіта – жіноча, транспорт – чоловічий. Інфографіка керівних посад в Україні

В освіті керують жінки, у транспорті, будівництві, сільському господарстві – чоловіки.

Такими є результати дослідження Програми розвитку ООН (UNDP), підготованого за участі експертів Українського центру суспільних даних.

Освіта – єдина галузь, якою керують переважно жінки – 69%.

В освітніх закладах частка жінок-керівників зменшується з віком учнів.

Жінки є керівниками у 98% випадках для дошкільної, у 87% для початкової, у 68% для середньої освіти.

Серед роботодавців – 32% жінок. Вони переважають у салонах краси (58 тис. ФОП, з них 94% жінок), надають послуги з бухгалтерського обліку та аудиту (8,6 тис. ФОП, з них 82% жінок).

Водночас існують галузі, де понад 80% керівників – чоловіки: транспорт, будівництво, сільське господарство, добувна промисловість та енергетика.

Вони переважно очолюють юрособи в оптовій торгівлі, вирощуванні зернових, будівництві, комплексному обслуговуванні об’єктів.

Також чоловіки керують більшістю громадських організацій та майже усіма релігійними організаціями.

"Перелік цих галузей відтворює стереотипи щодо традиційних видів діяльності жінок у домогосподарстві та громаді: освіта та догляд за дітьми, соціальна допомога (та діяльність профспілок), готелі, ресторани, роздрібна торгівля продуктами харчування та одягом, пошиття одягу, салони краси, туризм, мистецтво та відпочинок, контроль за коштами (облік та аудит)", – йдеться у звіті.

Загальне співвідношення чоловіків та жінок серед керівників організацій та підприємців – 60% проти 40%.

Приватне підприємництво в Україні близьке до балансу (серед ФОП 46% жінок).

Ціла низка галузей – теж гендерно збалансовані (44–55% керівників є жінками). Це готелі та ресторани, державне управління.

Мистецтво, спорт і розваги гендерно збалансовані серед юросіб, операції з нерухомістю, охорона здоров’я, а також оптова та роздрібна торгівля – серед ФОП.

За даними Держстату, 44% жінок від 15 до 70 років не працюють і не шукають роботу. Серед чоловіків таких 31%.