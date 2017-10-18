Вступна кампанія 2018: на бюджет – 7 заяв на 4 спеціальності, контракт – необмежено

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18 жовтня 2017

У 2018 році абітурієнти зможуть подавати 7 заяв на 4 спеціальності на місце державного та регіонального замовлення.

При цьому кількість заяв на контракт обмежена не буде.

Такі правила прийому в вищі навчальні заклади на 2018 рік затвердило Міністерство освіти та науки.

 У 2018 році абітурієнти зможуть подавати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності 

Відповідно до правил, у 2018 році будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017 і 2018 років.

При цьому оцінки за іноземними мовами будуть враховуватися тільки за сертифікатами за 2018 рік.

У 2018 році абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі (з цього правила, щоправда, будуть кілька винятків).

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У 2018 році реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження необхідних документів розпочнеться 2 липня і закінчиться 25 липня.

Прийом заявлень і документів почнеться 12 липня.

Особи, які будуть вступати у виші на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заявки до 20 липня.

Абітурієнти, які будуть подавати лише на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – до 26 липня.

Творчі конкурси будуть проводитися в кілька етапів з 14 по 26 липня; вступні іспити – з 21 по 26 липня; співбесіди – з 21 до 23 липня включно.

Рейтинговий список абітурієнтів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, має бути сформований і оприлюднений не пізніше 1 серпня.
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