Нобелівську премію з фізіології та медицини дали за контроль циркадних ритмів

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2 жовтня 2017

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2017 році дали за дослідження циркадних ритмів групі вчених, серед яких Джеффрі Хол, Майкл Майкл Росбаш і Майкл Юнг.

Премію присудили з формулюванням "за дослідження молекулярних механізмів, які контролюють циркадний ритм".

Джеффрі Хол, Майкл Росбаш і Майкл Юнг проаналізували біологічний годинник людини та з'ясували, як він функціонує, йдеться на сайті відзнаки.

Їхнє відкриття пояснюють, як рослини, тварини та люди пристосовують свій біологічний ритм так, щоб синхронізувати його із змінами на Землі.

Досліджуючи фруктових мушок, лауреати Нобеля виділили ген, який контролює нормальний щоденний біологічний ритм. Вони також довели, що цей ген декодує білок, який накопичується у клітинах організму протягом ночі та деградує вдень.

Потім вони визначили додаткові протеїнові компоненти цього процесу самостійно регулюють "внутрішній годинник" у клітині. Науковці також довели, що біологічні годинники функціонують за тим самим принципом у всіх багатоклітинних організмів, у тому числі й людей.

Регулярна адаптація організму до різних коивань протягом дня називається циркадним ритмом.

Біологічний годинник "працює" у багатьох аспектах фізіології людини. 

Значна частина генів людини регулюється біологічним годинником, тому ретельно визначений циркадний ритм пристосовує нашу фізіологію до різних етапів дня.
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