В Україні планують запровадити іспит з української мови як іноземної

В Україні планують запровадити сертифікаційний іспит з української мови як іноземної.

В Україні планують запровадити сертифікаційний іспит з української мови як іноземної

Про це повідомляє Урядовий портал у вівторок, 24 жовтня.

У Кабміні пояснюють, що потреба в розробці та впровадженні міжнародновизнаного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної виникла через зростання кількості громадян, які хочуть підтверджувати своє знання української мови (закордонні українці, люди, яким треба підтвердження знань української мови як іноземної для професійної діяльності за кордоном, іноземці, біженці, мігранти).

"Закордонним українцям, тим іноземцям, хто хоче набути громадянство України, іноземним студентам необхідно офіційно підтверджувати знання української мови, тому маємо вирішити організаційні питання із запровадженням сертифікаційного іспиту якомога швидше", – цитує прес-служба віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка.

Важливим етапом запровадження сертифікаційного іспиту є затвердження стандарту, який відповідатиме нормативним документам CEFR (Common European Framework of Reference Спільна Європейська Система Баз Даних), рекомендованих резолюцією Ради ЄС (листопад 2001 року).

У Кабміні повідомляють, що під головуванням Кириленка за участі міністра освіти і науки Лілії Гриневич, представників МЗС, Національної академії наук, закладів вищої освіти і громадських організацій відбулась спеціальна нарада щодо врегулювання цього питання.

За її результатами створять робочу групу за участі провідних мовознавців і практикуючих викладачів, яка до кінця року узагальнить усі існуючі підходи та напрацює єдиний стандарт для складання сертифікаційного іспиту з української мови як другої/іноземної.