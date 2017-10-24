В Україні планують запровадити іспит з української мови як іноземної

1535
24 жовтня 2017

В Україні планують запровадити сертифікаційний іспит з української мови як іноземної.

В Україні планують запровадити сертифікаційний іспит з української мови як іноземної

Про це повідомляє Урядовий портал у вівторок, 24 жовтня.

У Кабміні пояснюють, що потреба в розробці та впровадженні міжнародновизнаного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної виникла через зростання кількості громадян, які хочуть підтверджувати своє знання української мови (закордонні українці, люди, яким треба підтвердження знань української мови як іноземної для професійної діяльності за кордоном, іноземці, біженці, мігранти).

"Закордонним українцям, тим іноземцям, хто хоче набути громадянство України, іноземним студентам необхідно офіційно підтверджувати знання української мови, тому маємо вирішити організаційні питання із запровадженням сертифікаційного іспиту якомога швидше", – цитує прес-служба віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка.

Важливим етапом запровадження сертифікаційного іспиту є затвердження стандарту, який відповідатиме нормативним документам CEFR (Common European Framework of Reference Спільна  Європейська Система Баз Даних), рекомендованих резолюцією Ради ЄС (листопад 2001 року).

У Кабміні повідомляють, що під головуванням Кириленка за участі міністра освіти і науки Лілії Гриневич, представників МЗС, Національної академії наук, закладів вищої освіти і громадських організацій відбулась спеціальна нарада щодо врегулювання цього питання.

За її результатами створять робочу групу за участі провідних мовознавців і практикуючих викладачів, яка до кінця року узагальнить усі існуючі підходи та напрацює єдиний стандарт для складання сертифікаційного іспиту з української мови як другої/іноземної.
powered by lun.ua
 1269
Суспільство

"Рівний-рівному". Як це бути одночасно ув’язненим і соцпрацівником за ґратами

Олександра Токар
 994
Здоров'я

Як заробити на онкохворих дітях

Олександра Устінова
 3914
Здоров'я

Як має виглядати людяний догляд за літніми. Приклад буферної зони

Ірина Перкова

Головне на сайті


Суспільство

"Рівний-рівному". Як це бути одночасно ув’язненим і соцпрацівником за ґратами

Олександра Токар
В Україні планують запровадити іспит з української мови як іноземної
У Києві батьки на 2 доби залишили дітей замкненими удома. ВІДЕО
Небезпечні породи і штраф за неприбраний послід: Раді пропонують закон про домашніх тварин
Фотограф із Франківська показав "осінні пейзажі" Карпат у смітті. ФОТО
Поет Артем Полежака випав з вікна другого поверху й перебуває у лікарні
Здоров'я

Як заробити на онкохворих дітях

Олександра Устінова
Здоров'я

Як має виглядати людяний догляд за літніми. Приклад буферної зони

Ірина Перкова