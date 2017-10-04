Семерак каже, що й так дозволив відстрілювати мінімальну кількість лосів

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4 жовтня 2017

Цьогорічний ліміт на вбивство лосів встановлений на мінімально можливому рівні.

 Цьогорічний ліміт на вбивство лосів встановлений на мінімально можливому рівні – Семерак

У цьому запевнив міністр екології та природних ресурсів Остап Семарак, якого цитує "Інтерфакт-Україна".

Раніше повідомлялося, що він, своїм підписом, дозволив цього мисливського сезону відстріляти 160 лосів.

"Ми зберегли велику кількість популяції лося, і утверджений ліміт, прийнятий у цьому році, є мінімально можливим", – зазначив міністр.

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При цьому він повідомив, що у наступному році Міністерство екології та природних ресурсів та Міністерство аграрної політики та продовольства проведуть спільну дослідницьку роботу по вивченню популяції європейського лося в Україні.

До цього процесу Семерак обіцяє долучити природоохоронні організації та Академією наук.

У свою чергу перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк уточнив, що переважна більшість лосів, які будуть відстріляні під час мисливського сезону, "забезпечені приватними господарствами".
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