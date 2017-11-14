У Києві охоронці супермаркету безпідставно обшукували школярок

У суботу, 11 листопада, у столичному супермаркеті "Ашан" на вулиці Берковецькій, 6 двох дівчат 15 років після оплати на касі зупинили охоронці.

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Троє чоловіків звинуватили дівчат у крадіжці синьої пилочки для нігтів і відправили їх у закрите приміщення для огляду речей, розповів юрист Масі Найєм на Facebook.

Поліцію охорона не викликала, батькам не дзвонила і заборонила дзвонити взагалі.

"Дівчатка неповнолітні, від пресингу і хамства розгубилися, чим охорона і скористалася, – написав Масі.

По дорозі дочка нашого клієнта сказала, що вона ще школярка. У результаті отримала ще ряд погроз, що тепер вона вилетить зі школи з "вовчим квитком".Тобто, дві п'ятнадцятирічні дівчинки залишилися в закритому приміщенні одні з трьома охоронцями, які продовжували їм погрожувати і ображати".

Під час огляду дівчата дістали весь вміст сумочок і кишень. Пилочки серед їхніх речей не було.

Один із охоронців самовільно заліз руками в сумку школярки, а інший – в кишеню її подруги. Після цього від дівчаток стали вимагати, щоб вони розповіли, куди поділи пилочку.

"Це тривало хвилин п'ятнадцять. Дівчата змогли набрати батьків тільки хвилин через десять після того. Ніхто зі співробітників Ашана, бачачи в якому стані знаходяться діти, навіть не спробував надати їм допомогу", – додав Масі.

Від пережитого стресу в однієї з дівчат почалася сильна носова кровотеча. Батьки дівчинки відразу ж після її дзвінка поїхали у супермаркет, по дорозі викликавши поліцію.

Поліція змогла встановити особу лише одного з охоронців. Ним виявився Віталій Корж. Ще двоє охоронців відмовилися знайомитися з батьками і поліцією.

За словами юриста, під час роз'яснення подій, Корж продовжував, не дивлячись на присутність поліції і батьків, кричати на дітей.

"Охоронець розповідав, що є відеозапис їхніх дій, але сам запис не надали. Крім того, відеозапису, за яким дітей запідозрили у крадіжці, теж не надали, а Корж заявив, що взагалі його не бачив. Тобто, не знаючи всіх обставин, вони повели дітей в кімнату де, по-суті, обшукували їх всупереч нормам закону", – розповів Найєм.

У супермаркеті "Ашан" на інцидент відреагували, повідомивши, що проводять внутрішнє розслідування.

"Наразі вивчаємо відеозаписи, опитуємо співробітників, а також керівництво приватного охоронного підприємства (служба безпеки – це працівники найманої компанії)", – йдеться у відповіді.

Мати однієї з постраждалих, Олена Марчук, також отримала пояснення від адміністрації закладу, де обшукували її доньку.

"Шановна пані Олено, до наших гіпермаркетів ходити безпечно. Ми приділяємо багато уваги тому, щоб інциденти не траплялися або попереджалися, саме тому інколи виникає необхідність зробити перевірку, щоб запевнитись у тому, що актів порушення не було. Ми прозоро дивимось на ситуацію, тому пропонуємо ознайомитись з відеозаписами інциденту у відділі косметики, що пояснює причину перевірки, яка відбулася. Перегляд відеозапису можливий лише за запитом та наявності поліції".

Батьки подали заяву до відділу кримінальної поліції у справах неповнолітніх.