Кабмін даватиме студентам і науковцям 75 стипендій на честь Героїв Небесної Сотні

Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій – для молодих вчених.
|Зображення взято з nebesnasotnya.in.ua
Відповідну постанову Кабмін ухвалив 15 листопада 2017 року, повідомляє МОН.
Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10-ма спеціальностями.
Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій:
- імені Василя Мойсея для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія";
- імені Владислава Зубенка для спеціальності "Залізничний транспорт";
- імені Дмитра Пагора для спеціальності "Агроінженерія";
- імені Дмитра Чернявського для спеціальності "Економіка";
- імені Івана Тарасюка для спеціальності "Військове управління (за видами збройних сил)";
- імені Ігоря Костенка для спеціальності "Географія";
- імені Олександра Плеханова для спеціальності "Архітектура та містобудування";
- імені Сергія Байдовського для спеціальності "Інженерія програмного забезпечення";
- імені Сергія Нігояна для спеціальності "Сценічне мистецтво";
- імені Юрія Дяковського для спеціальності "Психологія".
Для молодих вчених стипендії встановлено на честь:
- Дмитра Максимова;
- Назарія Войтовича;
- Романа Гурика;
- Устима Голоднюка;
- Юрія Поправки.
Стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року.
Розмір іменних стипендії КМУ становить для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн; ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн), а курсанти – у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 грн).
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Від кожного вишу можна буде відібрати лише одного кандидата за кожною спеціальністю – цим займатиметься вищий орган студентського самоврядування.
Отримувачів стипендії визначатиме конкурсна комісія, яку створює МОН.
До неї входитимуть представники родин Героїв Небесної Сотні, чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони.
Претендувати на стипендію можуть студенти і курсанти, які мають успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та активною громадянською позицією.
Стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік.
Їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3088 грн).