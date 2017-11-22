Російська православна церква визначить, скільки разів можна брати шлюб

РПЦ на засіданнях Архієрейського собору остаточно визначиться, яка допустима кількість шлюбів для вірян.
|Кафедральний собор Христа Спасителя у Москві. Фото rpconline.ru
Про це розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, протоієрей Микола Балашов, ідеться на сайті РенТв.
"Чіткої відповіді в чинному церковному праві немає, а як інтерпретувати наявні канонічні норми в нових умовах, коли шлюбів укладається значно більше, ніж освячується в Церкві, існують різні відповіді. Рішення буде прийнято на Соборі", – сказав священнослужитель.
Читай також:
Собор відбудеться у Кафедральному храмі Христа Спасителя у Москві з 29 листопада по 4 грудня.
Він присвячений святкуванню "відновлення патріархату в Російській православній церкві".
Архієрейський собор є одним з вищих органів управління РПЦ.