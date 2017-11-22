74% молоді України не довіряють політичним лідерам – соціологи

Українська молодь байдужа до політики, 74% не довіряє політичним лідерам.

Недовіра і зневага до політиків об'єднує молодь України. Фото Minervastock/Depositphotos

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення Центру "Нова Європа" і Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Лише для 13% молодих людей політика України на загальнонаціональному рівні є цікавою. Бути політично активним важливо для кожного п’ятого українця.

"Недовіра і зневага до українських політиків – це чи найпотужніша ідея, яка об’єднує молодь у всіх без винятку регіонах України. Загалом у нашому дослідженні ми бачимо, що молодь у багатьох питаннях є досить часто дезорієнтованою і часом навіть дезінформованою (зокрема, щодо інтеграції в ЄС та НАТО)", – зазначила директорка ЦНЄ Альона Гетьманчук.

За даними опитування, лише третина молоді (29%) довіряє ЄС, майже стільки ж (28%) не довіряє і 31% — ані довіряє, ані не довіряє.

"Відповідно, список вимог української молоді до уряду очолює боротьба зі злочинністю та корупцією — 70% респондентів вважають, що уряд повинен займатися передусім цим. Другу та третю сходинку в списку вимог до уряду обіймають економічне зростання (68%) і скорочення безробіття (66%)", – розповіла заступниця директора ЦНЄ Катерина Зарембо.

Опитування показало, що більшість молодих українців (61%) вважає, що саме Росія несе відповідальність за розпалення збройного конфлікту на Сході України.

На Україну таку відповідальність покладають лише 5%.

Однак варто зауважити, що саме на Півдні й Сході кількість тих, хто не відповів на це запитання фактично рекордна — 51% і 58% відповідно.

Серед найбільших страхів молодих українців — корупція (37%) та війна у регіоні чи у світі (36%), серйозні проблеми зі здоров’ям (34%) та соціальна несправедливість і безробіття (32%).

Опитування було проведено у липні-серпні 2017 року.

Вибірка складає 2000 респондентів у віці 14-29 років та є репрезентативною населенню України цієї вікової групи (без урахування населення АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей). Теоретична похибка не перевищує 2,2%.