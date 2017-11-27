У Запоріжжі жінка викинула з вікна третього поверху 5-місячну дитину

44-річна жінка викинула з вікна третього поверху 5-місячну дитину своєї подруги.

Фото golyak/Depositphotos

Про це у Facebook розповів перший заступник голови Націполіції В'ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, мати дитини вийшла в магазин і залишила немовля під наглядом подруги. Коли воно почало плакати, та викинула його у вікно.

"Жахливий початок ранку. У Запоріжжі жінка, 1973 року народження, викинула у вікно п’ятимісячну дитину. Мати малюка пішла до магазину, в цей час з дитиною знаходилась її подруга. Коли немовля почало плакати, та й вирішила викинути його у вікно з третього поверху. Це жах. Співчуваю батькам", – написав Аброськін.