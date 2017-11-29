Батьків позбавлятимуть прав менш ніж за 6 місяців після відмови від дітей – Супрун

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29 листопада 2017

Міністерство охорони здоров'я ініціювало скорочення терміну, після якого суд може позбавляти батьків, які не дбають про дітей, їхніх прав.

Фото Mukhina1/Depositphotos

Про це на Facebook розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Зараз для позбавлення статусу батьківства соцслужбі треба довести, що батьки не дбають про дітей більше півроку. Самі працівники будинків дитини зв’язуються з батьками і запрошують провідати дитину, залишаючи дитину офіційно без статусу сироти, і її не можна передати в родину під усиновлення чи опіку. Тому важливо обмежити термін, після якого суд може лишати батьківських прав", – написала Супрун.

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За даними "Української правди. Життя", цей термін можуть скоротити із 6 місяців до 1.

"Також ми плануємо обмежити термін, коли діти, від яких відмовилися мами, можуть перебувати в пологовому, у стаціонарах лікарень до одного тижня. Бо це спричиняє затримку розвитку дитини, підвищує ризик захворіти та перевантажує лікарні. Сьогодні деякі діти знаходяться в лікарнях по півроку!" – додала Супрун.

За словами в.о. міністра, в Україні на початок 2017 року було 106 000 дітей в інтернатних закладах.

З них тільки 6000 дітей мають статус сироти, тобто 100 000 дітей в інтернатах мають живих батьків, які не позбавлені батьківських прав і водночас не дбають про своїх дітей.

"Зараз за одну дитину інтернатний заклад МОЗ отримує 26 тисяч грн на місяць. Мінсоц – 16 тисяч грн на місяць. Якби ці гроші йшли в сім’ю, що потрапила в складні життєві обставини, вони могли б виховувати своїх дітей самотужки", – сказала Супрун.
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