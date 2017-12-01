Архієрейський собор РПЦ заборонив православним вінчатися з єретиками

Православним християнам заборонено мати церковний шлюб із членами єретичних і розкольницьких угруповань та ворожих церков.

Архієрейський собор РПЦ. Фото nne.ru

Ця заборона затверджена у документі "Про канонічні аспекти церковного шлюбу", який ухвалили на Архієрейському соборі РПЦ, повідомляє видання Говорит Москва.

Це перший в сучасній церковній практиці документ, який дає перелік вказівок щодо укладання і припинення шлюбу.

У ньому також ідеться, що шлюб пари, яка повінчалася, можна розірвати в разі перелюбу одного з подружжя.

"Визнання церковного шлюбу, що втратив канонічну силу також можливо при наявності обставин, які впливають на шлюбний союз настільки ж руйнівним чином, як і перелюб, або які можуть бути уподібнені смерті одного з подружжя", – йдеться у тексті документа.

Раніше повідомлялося, що в РПЦ переймалися тим, що шлюбів зараз укладається значно більше, ніж освячується в Церкві, тож вирішили чітко прописати допустимі умови одружень.