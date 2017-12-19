Чисельність населення в Україні зменшилася на 166 тисяч – Держстат

2289
19 грудня 2017

Упродовж січня – жовтня 2017 року чисельність населення в Україні зменшилася на 166,3 тисячі осіб.

Фото ZOOMYimages/Depositphotos

Такі дані наводить у звіті Державна служба статистики.

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2017року, становила 42 мільйони 418 тисяч осіб.

Чисельність наявного населення. Графік ukrstat.gov.ua

Читай також:

Аделаїда, Зарій, Прохор-Джай: Мін'юст розповів, як називають немовлят у Києві
Україна – перша за рівнем смертності матерів та немовлят у Європі – ЮНІСЕФ

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 64 народжені людини", – йдеться у повідомленні Держстату.

Протягом січня – жовтня 2017року в Україні народилося 306372 дітей (332194 – у 2016 році за аналогічний період).

Померли за згаданий час 477525 людей (479917 у 2016 році).

За даними Держстату, кількість людей, які прибули у країну перевищило кількість тих, хто виїхав на 4846 осіб.

Основні демографічні показники. Таблиця ukrstat.gov.ua

Дані чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
powered by lun.ua
 2284
Здоров'я

"Це частина мене", або Чому деяких людей дискримінують через зовнішність

Александра Горчинская
 1469
Суспільство

Мрія до свята. Чого бажають літні люди до Дня Святого Миколая

Марія Марковська
 3555
КУЛЬТУРА

"Люди вірять у дива", або Святий Миколай насправді живе в Україні

Катерина Москалюк

Головне на сайті


Здоров'я

"Це частина мене", або Чому деяких людей дискримінують через зовнішність

Александра Горчинская
Чисельність населення в Україні зменшилася на 166 тисяч – Держстат
Не "інвалід", а "особа з інвалідністю". Рада підтримала відповідний законопроект
Астероїд-прибулець з іншої Сонячної системи має "металеве пальто" – астрономи
Як виглядає засніжене різдвяне містечко на Софійській площі. ФОТО
ВВ показали пластилінову "Країну мрій" до Дня Святого Миколая
Суспільство

Мрія до свята. Чого бажають літні люди до Дня Святого Миколая

Марія Марковська
КУЛЬТУРА

"Люди вірять у дива", або Святий Миколай насправді живе в Україні

Катерина Москалюк