На трасі Київ-Одеса застряг автобус із дитячою збірною України з тхеквондо

На 129 кілометрі на трасі Київ-Одеса стоїть заблокований фурами автобус із дитячою збірною України з тхеквондо.

Про це "Українській правді. Життя" повідомила тренерка зібрної Вікторія Гончарук.

У салоні автобуса – 62 людини. Це переважно діти від 8 років, є кілька 5-річних.

"Тут взагалі мертва зона, ми не можемо виїхати. Ми повертаємося з чемпіонату кубка Греції, застрягли і стоїмо десь із першої години дня", – розповіла Гончарук.

За словами тренерки, у напрямку Києва фури заблокували рух. Вони стоять у два ряди, тому автобус виїхав на зустрічну смугу.

"Від 173 до 129 кілометра ми доїхали по зустрічній. А зараз там теж пробка.Ми тут стоїмо уже більше 4 годин. В цілому з першої години тягнемося по трасі", – додала тренерка.

У прес-службі ДСНС Київської області "Українській правді. Життя" повідомили, що заявка про те, що застряг автобус із дітьми надійшла о 15:50. До них вирушили рятувальники із начальницею сектора зв'язків із громадськістю Вікторією Рубан.

За інформацією рятувальників Київської області, автобус застряг через затор, у який потрапили понад 100 автомобілів.

На місці працює 11 одиниць техніки, організовують пункт обігріву через масове скупчення авто.

Як відомо, Україні протягом останніх 2 діб погіршені погодні умови. На Київщині сильні снігопади спричинили проблеми на автошляхах.

Однак протягом 19-20 грудня сніговий циклон в Україні має втратити активність.